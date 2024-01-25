Общество

Более чем 1300 беременным псковичкам назначили пособие в 2023 году

Отделение Социального фонда России по Псковской области в ушедшем 2023 году назначило единое пособие родителям 45 677 детей в возрасте до 17 лет и 1 312 беременным женщинам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения.

В отделении напомнили, что для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами России и постоянно проживать в стране. Размер выплаты зависит от доходов и составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума.

С нового 2024 года вырос прожиточный минимум, влияющий на размер многих социальных выплат, в том числе единого пособия. В Псковской области размер пособия увеличен на сумму от 500 до 1000 рублей в месяц и теперь составляет: для детей – от 7 419,50 до 14 839 рублей в месяц, для беременных женщин – от 8 337,50 до 16 675 рублей в месяц.

При этом право семьи на пособие из-за повышения величины прожиточного минимума не пересматривается, поскольку уровень нуждаемости семьи в данной мере социальной поддержки рассчитывается на день обращения за ее предоставлением.

Социальный фонд назначает единое пособие в удобном формате социального казначейства. Это значит, что родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения специалисты фонда проверят через систему межведомственного электронного взаимодействия. Также обратиться за пособием можно в клиентскую службу СФР или МФЦ.

Единое пособие – мера государственной поддержки для семей с детьми до 17 лет и беременных женщин – введена в России с 2023 года. Пособие заменило несколько ранее существовавших детских и материнских выплат. На выплату имеют право семьи с невысокими доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении пособия Соцфонд проводит комплексную оценку нуждаемости семьи.