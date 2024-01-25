Общество

Мобильный интернет стандарта LTE не будет работать ночью в Псковской области

Мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи не будет работать в Псковской области ночью с 25 по 30 января. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

«В связи с проведением технических работ по перенастройке радиочастотного спектра передающего оборудования в период с 25 января до 30 января включительно, в ночное время, с 23:00 до 6:00 на территории Псковской области не будет работать мобильный интернет стандарта LTE всех операторов связи», – написал губернатор.

Интернет в формате 3G работать будет, но он устарел, и на многих территориях его просто нет. Поэтому будут сбои, пояснил глава региона.

«Учитывайте эту информацию. В частности, по ночам будет сложно вызывать такси по мобильным приложениям и пользоваться банкоматами», – добавил Михаил Ведерников.