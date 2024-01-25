Общество

В Госдуму вскоре внесут проект о полном запрете продажи вейпов

Законопроект о полном запрете продажи вейпов в России будет внесен в Госдуму в ближайшее время, рассказал автор инициативы, глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов (ЛДПР).

«В ближайшее время внесем на рассмотрение Госдумы законопроект, полностью запрещающий продавать вейпы», - сказал он.

Законопроектом вносятся изменения в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Инициативой предлагается установить полный запрет на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки, проект закона есть в распоряжении РИА Новости.

В пояснительной записке уточняется, что число курильщиков обычных сигарет уменьшается, однако, увеличивается количество «вейперов». Электронные сигареты в России курят около четырёх миллионов человек, указывается в пояснительных материалах к законопроекту.

«При этом число подростков, использующих вейпы, по данным Минздрава России, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом, когда в России только началась продажа электронных сигарет. По данным Минфина России, на 1 января 2023 года поступления акцизов на указанные товары составили 6,4 млрд. рублей», - написано в пояснительных материалах.

Автор инициативы отмечает, что несмотря на установленные запреты на продажу электронных сигарет подросткам, они легко обходятся и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы.

«В целях народосбережения полагаем необходимым установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Хотя такой запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, однако сохранение здоровья нации, особенно молодежи, значительно важнее для будущего нашей страны. Что касается возможности роста нелегального оборота вейпов, то он и сейчас довольно большой, его пресечение является задачей правоохранительных органов», - заключается в пояснительном документе.