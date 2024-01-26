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Общество

Почти 150 псковских ветеранов получили выплату к 80-летию освобождения Ленинграда

26.01.2024 10:18|ПсковКомментариев: 0

146 ветеранов, проживающих в Псковской области, получили выплату к 80-летию со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении Социального фонда России по региону. 

Согласно указу президента, выплата составляет 50 тысяч рублей и разово предоставляется награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». В Псковской области выплата направлена 146 ветеранам, из них 144-м награжденным выплата установлена за знак «Жителю блокадного Ленинграда», два получателя имеют медаль «За оборону Ленинграда».

В отделении напомнили, что 80-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отметят 27 января. Блокада Северной столицы длилась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го, и стала одним из самых страшных преступлений нацистской Германии во время Второй мировой войны. За время осады, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 млн горожан.

Теги: #регион60 #ветераны #СФР
Источник: Псковская Лента Новостей
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