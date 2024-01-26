Свыше 100 дел о нарушении трудового законодательства рассмотрели в Псковской области за 2023 год

78 требований прокуратуры Псковской области о проведении проверок работодателей, допустивших нарушения трудового законодательства в части оплаты труда, поступило в Государственную инспекцию труда в Псковской области в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции.
По итогам проверок выданы предписания об устранении нарушений, назначено административное наказание в соответствии с КоАП РФ.
На основании протоколов об административном правонарушении, возбужденных органами прокуратуры, Госинспекция труда рассмотрела 124 дела об административном правонарушении в части соблюдения трудового законодательства, в том числе по оплате труда.
В течение 2023 года по запросу органов прокуратуры специалисты инспекции 97 раз выезжали на место проведения проверки для выяснения возникших в ходе деятельности вопросов, отнесенных к компетенции инспекции труда.