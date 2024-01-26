Общество

До 80 процентов рабочих мест формируют молодые компании, заявил Чернышенко

До 80% рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет, а технологическое предпринимательство сегодня является драйвером развития экономики, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В аппарате вице-премьера сообщили, что Чернышенко в День студента встретился с участниками проектов Платформы университетского технологического предпринимательства, победителями конкурса «Студенческий стартап» и руководителями проектов университетских стартап-студий. Встреча прошла в Калининградском государственном техническом университете и объединила студентов со всей России - очно представителей Калининградской области и по ВКС - участников предпринимательских точек кипения из других регионов.

«Сегодня во всем мире технологическое предпринимательство является драйвером развития экономики. Благодаря ему создаются стартапы, появляются рабочие места в наукоемких сферах и стимулируется рост экономики. До 80% новых рабочих мест в экономике развитых стран ежегодно формируются компаниями моложе пяти лет. При этом многие успешные компании были созданы, когда их основатели были ещё студентами. Университет – идеальная площадка для старта бизнеса: наукоемкая среда, человеческий капитал, доступ к исследовательской инфраструктуре», - сказал Чернышенко, его слова приводят в его аппарате.

Он напомнил, что в 2024 году правительство направит 2 миллиарда рублей на поддержку студенческих проектов, что на 500 миллионов рублей больше, чем в прошлом году.

В аппарате вице-премьера также добавили, что на встрече студенты представили свои разработки, рассказали об их практической пользе, а также задали Чернышенко вопросы по развитию стартап-проектов.

В заключение вице-премьер поздравил студентов с их праздником и пожелал дальнейших успехов, пишет РИА Новости.

«Президентом 2024 объявлен Годом семьи. У вас сейчас замечательное время. Создавайте семьи, рожайте детей и занимайтесь предпринимательством, мы будем создавать для этого все условия!», - сказал он.

Кроме того, зампред правительства дал поручение организаторам собрать обратную связь по проблемам, с которыми сталкиваются начинающие технологические предприниматели для дальнейшей проработки эффективных мер поддержки.