Общество

Общественная наблюдательная комиссия отчиталась о проверках в псковских СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов провел встречу с председателем Общественной наблюдательной комиссии Псковской области Николаем Червяковым, заслушал отчет комиссии по итогам 2023 года и обсудил обеспечение прав людей, находящихся в местах принудительного содержания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

Николай Червяков представил Дмитрию Шахову развернутый доклад о работе нового состава комиссии, который приступил к своим обязанностям со второй половины 2023 года. Всего в состав комиссии входят восемь человек, которые на общественных началах в соответствии с федеральным законом «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» осуществляют общественный контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, а также содействуют людям, находящимся в указанных местах, в том числе в создании условий для их адаптации к жизни в обществе.

За вторую половину 2023 года члены комиссии посетили все 23 учреждения системы УФСИН России, УМВД и регионального комитета здравоохранения, расположенные в Псковской области, где содержатся 2070 человек по решению судебных или правоохранительных органов за совершенные ими различные административные или уголовные правонарушения.

Члены комиссии проверили условия содержания людей в этих учреждениях, насколько они соответствуют международным и национальным стандартам, качество пищи, порядок получения посылок, писем, оказание медицинской помощи.

В адрес комиссии поступило 14 заявлений и обращений, которые рассмотрены. Как подчеркнул Николай Червяков, случаев воспрепятствования деятельности ОНК за этот период не было.

В ходе беседы Дмитрий Шахов и Николай Червяков обсудили проблемы, с которыми столкнулись члены ОНК в процессе осуществления своей деятельности, предложения по совершенствованию работы ОНК, взаимодействие с региональной Общественной палатой, а также наметили план совместных проверок по резонансным и представляющим общественный интерес обращениям, где нужно беспристрастное и независимое мнение представителей ОНК.

В заключение встречи Дмитрий Шахов сообщил, что в целях повышения профессионализма членов ОНК федеральный омбудсмен утвердил программу повышения квалификации членов ОНК, которая реализуется высококвалифицированными преподавателями Научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университет имени О. Е. Кутафина. Как подчеркнул Дмитрий Шахов, новые знания и практический опыт, которыми поделятся в рамках планируемого в 2024 году в Пскове семинара преподаватели ведущего российского вуза, позволят повысить качество важной общественной миссии, которую осуществляют члены ОНК.