Общество

Региональный этап фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд» проходит в Псковской области

Региональный этап фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд» проводит УМВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотоконкурс проводится в семи номинациях. Одна из них - «Полиция глазами общества». В данной номинации рассматриваются фотоработы о деятельности МВД России. К участию в их подготовке приглашаются фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, а также фотолюбители из числа лиц, не проходящих службу (не работающих) в системе МВД России.

Конкурсные работы и заявки направляются до 15 марта текущего года в культурный центр УМВД России по Псковской области (aabramova11@mvd.ru).

К заявкам в фотоконкурсе прилагаются фотоработы (в формате .jpeg первого сохранения с максимальным качеством, размер изображения не менее 4500 пикселей по длинной стороне, фотокачество 300 dpi, цветовое пространство RGB, правильная ориентация горизонталь-вертикаль) и данные автора (фамилия, имя, отчество, наименование СМИ, название фотоработы). Справки по телефону: 8(8112) 59-35-59.