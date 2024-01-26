Общество

Юрист назвал категорию россиян, которым могут повысить пенсию

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что самозанятых россиян могут приравнять к неработающим пенсионерам и их пенсии тоже могут индексировать. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Наряду с привлекательностью низкой налоговой ставки, удобством подготовки и подачи упрощенной отчетности, граждане массово указывали на недоработки. Так, статус самозанятого не позволяет получать некоторые виды государственных социальных пособий, а пенсии самозанятых не индексируются, как и у работающих пенсионеров», — пояснил юрист.

Он добавил, что в настоящее время законопроект Минтруда проходит межведомственное согласование, после чего его направят в Государственную Думу. Ожидается, что принятие закона простимулирует рост количества самозанятых и дальнейшую легализацию сегмента индивидуального предпринимательства.

Как отмечает «Газета.ру», основная индексация страховых пенсий неработающих пожилых россиян прошла с 1 января, но в феврале вырастут ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для ряда категорий граждан.