Общество

Выездной прием в псковском филиале фонда «Защитники Отечества» провели единороссы

Выездной прием в псковском филиале фонда «Защитники Отечества» провела общественная приемная «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

С членами семей бойцов СВО пообщались депутаты Псковского областного Собрания Елена Лунгу и Наталья Мельникова, а также врио руководителя региональной общественной приемной «Единой России» Елена Бибикова. В беседе активное участие приняли руководитель Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева и ее заместители.

Во время встречи матери, жены и вдовы бойцов задали более двадцати вопросов. По отдельным темам спикеры сразу дали пояснения и оказали консультационную помощь. Отдельные вопросы требуют детальной проработки.

В доброжелательной обстановке за чашкой чая участники встречи конструктивно обсудили возможность летнего отдыха детей, санаторно-курортного лечения, выделения земельных участков, назначения пенсий ветеранам боевых действий, социально-бытовые вопросы, а также коснулись тем образования, трудоустройства, медицинского обеспечения.

«Общение такого формата крайне необходимо для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – подчеркнула Елена Бибикова. Она отметила активность женщин, их инициативность и включенность, несмотря на то, что они берегут тыл и воспитывают детей. Кроме того, Елена Бибикова разъяснила, что в Штабе общественной поддержки Псковской области в соответствии с графиком ежедневно ведется прием граждан по личным вопросам депутатами различного уровня и добавила, что выездная работа общественной приемной «Единой России» будет продолжена.