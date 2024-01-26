Общество

Названы самые необычные и популярные имена новорожденных псковичей в 2023 году

По итогам 2023 года самыми популярными именами в Псковской области среди мальчиков стали Михаил, Матвей, Артём, Тимофей, среди девочек – София, Анна, Ева, Мария. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном комитете юстиции.

В качестве необычных имен, которые родители давали новорожденным девочкам в Псковской области в 2023 году, можно выделить древнерусские имена: Мелания, Марфа, Акулина, Феврония и даже старинное скандинавское имя Хельга, производным от которого является русское имя Ольга. Именем Ольга в 2023 году назвали шестнадцать новорожденных жительниц Псковской области. Имя Татьяна, обладательницы которого недавно отмечали именины, не так популярно – этим именем назвали всего семь девочек за 2023 год.

По одному случаю регистрации отмечено также наречение новорожденных мальчиков старинными русскими именами –Еким, Иоанн, Касьян, Кузьма, Леонтий, Остап, Митрий, Добрыня, Игнат.

«Что интересно, некогда очень популярные имена – Любовь, Алевтина, Валентина, Борис, Анатолий, Ирина, Светлана, Геннадий, Виталий – пока еще редко, но даются родителями при рождении, а вот имена Алексей, Сергей, Виктор, Андрей, Владимир, Евгения, Александра, Вера уже гораздо чаще используются, чем, например, некогда очень популярные Тимур, Денис, Яна, Кристина», - отметили в комитете.

Среди самых необычных имен новорожденных можно отметить имена Велеслав, Монте, Мариан, Эсмира, Эстер, Марта, Микаэла, Леля, Вивьен, Евника. А вот имя Аврора уже нельзя отнести к редким – в 2023 году его получили сразу семь новорожденных псковичек, добавили в комитете.