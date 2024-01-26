Общество

Отказаться на время от зимней рыбалки рекомендуют псковичам в МЧС

Любителям зимней рыбалки в настоящее время лучше отказаться от своего хобби. Такая рекомендация размещена в воскресенье, 28 января, на сайте Главного управления МЧС России по Псковской области.

Как следует из пояснения, оттепель может сыграть злую шутку с любителями зимней рыбалки, ведь толщина льда может резко отличаться даже в пределах одного метра. Если же температура воздуха около 0°С держится на протяжении четырех суток, то прочность естественного покрытия водоема снижается на 25%.

«А если «охота пуще неволи», то трижды подумайте и запомните:

во время оттепели не рекомендуется выезжать к незнакомым водоемам;

ни в коем случае не выходите на речки и озера, где есть течение или бьют ключи;

не следует выходить на лед поодиночке;

с собой необходимо взять пешню: она поможет проверить прочность льда, и поможет выбраться при проваливании;

выходя на лед, внимательно осматривайтесь и всячески избегайте участков с потемневшим мокрым снегом и с почерневшим льдом, он говорит о том, что там либо промоина, либо лёд плохо замёрз;

не уходите далеко от берега, жизнь дороже улова;

если уж вы пренебрегли всем вышеописанным и провалились под лед, нельзя поддаваться панике. Нужно скинуть с себя теплые вещи и рыбацкое обмундирование, максимально быстро вылезти на лед и ползти назад к берегу», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС по Псковской области напоминает, что если осенью лед хрустит, перед тем как треснуть, то сейчас лёд может провалиться беззвучно.

Государственная инспекция по маломерным судам Псковской области напоминает, что в большинстве районов области ещё действуют запреты выхода граждан на лед водоемов.

Если Вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, обратитесь в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Фото: 60.mchs.gov.ru