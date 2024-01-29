Общество

Псковский омбудсмен принял участие в расширенной коллегии УМВД по Псковской области

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в расширенной коллегии управления Министерства внутренних дел России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил Дмитрий Шахов.

Фото: Дмитрий Шахов

В заседании коллегии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, главный федеральный инспектор аппарата полномочного президента России в СЗФО Александр Хлопков, региональный уполномоченный по правам ребёнка Наталия Соколова, руководители судебных и правоохранительных органов.

На коллегии с докладом выступил начальник УМВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников, который остановился на итогах оперативно-служебной деятельности управления и подведомственных территориальных подразделений.

Как сообщил Алексей Овсянников, органами внутренних дел за истекший период на территории региона обеспечены общественный порядок и безопасность граждан. Оперативная обстановка в Псковской области продолжает оставаться относительно стабильной. Существенных изменений в территориальной распространенности преступлений не произошло: почти каждое второе преступление совершается в областном центре и его районе, а каждое пятое - в Великих Луках и его районе.

В целом раскрываемость преступлений выше среднероссийской, среднеокружной и составила по итогам 2023 года 58,0 % (Россия: 52,3 %; СЗФО: 47,8 %). Псковская область занимает по данному показателю 31 место по России, 2 место по СЗФО, сказал глава территориального органа МВД.

Выступая на коллегии уполномоченный по правам человека в Псковской области, Дмитрий Шахов проинформировал о том, какие жалобы поступили к нему на действия и решения органов внутренних дел. По словам регионального омбудсмена, жители обращаются к нему по вопросам неправомерного отказа в возбуждении уголовных дел, необеспечении специальным питанием в ИВС органов полиции для содержащихся там граждан, которым такое питание требуется по состоянию здоровья, действий сотрудников ГИБДД, а также дистанционных мошенничеств, в том числе в отношении членов семей участников СВО.

Дмитрий Шахов обратил внимание членов коллегии на стабилизацию жалоб к региональному омбудсмену в 2022 и 2023 году, что составляет не более 2% от всех обращений. При этом число таких обращений снизилось почти в 4 раза в сравнении с 2018-2021 годами.

В завершении выступления Дмитрий Шахов поблагодарил сотрудников органов внутренних дел за добросовестное и эффективное исполнение служебных обязанностей и за взаимодействие, в том числе по вопросам обеспечения прав участников СВО и членов их семей. Псковский омбудсмен особо отметил работу сотрудников управления по вопросам миграции, с которыми в последние два года, учитывая приграничный статус области, сотрудничество стало ещё более интенсивным.

По окончании своего выступления Дмитрий Шахов вручил благодарность уполномоченного по правам человека в Псковской области за личный вклад в обеспечение прав и свобод граждан полковнику полиции Юрию Федорову - начальнику управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области.