Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
2023 полититоги
коронные фразы
Псков кофейни и пекарни
Два хита псковской кухни
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«обратный отсчет» с губернатором
«Академия Слуха» подарки 1+1
влиятельная сотня
новое поколение сето
 
 
 
ещё Общество 29.01.2024 07:190 Циклон принесёт облака и осадки на Северо-Запад России 29.01.2024 18:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 января 29.01.2024 18:270 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 20 единиц гражданского оружия 29.01.2024 18:150 Псковский омбудсмен принял участие в расширенной коллегии УМВД по Псковской области 29.01.2024 18:040 ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года 29.01.2024 18:000 Кто и как может получить доплату к пенсии, рассказали россиянам
 
 
 
Самое популярное 23.01.2024 15:380 С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области 22.01.2024 21:501 Ушел из жизни бывший декан Псковского политехнического института 25.01.2024 09:383 Псковский торг: фантомный рынок, закрытая «Корзинка» и переезд «Магеллана» 24.01.2024 18:450 Массовое убийство собак произошло в Псковской области 24.01.2024 10:551 В Пскове сбита женщина на пешеходном переходе. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Кто и как может получить доплату к пенсии, рассказали россиянам

29.01.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

В феврале в России проиндексируют ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) — эти начисления получают многие пожилые люди. 

Ежемесячную денежную выплату оформляют россиянам, которые имеют право на федеральные льготы. Это, в частности, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои России и СССР, Герои Труда и Соцтруда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, чернобыльцы.

«Людям с инвалидностью, а также гражданам, удостоенным звания Героя России, ежемесячные денежные выплаты назначают проактивно. Остальным льготникам необходимо подавать заявление на получение ЕДВ. Это можно сделать дистанционно через портал "Госуслуги", а также при личном визите в отделения Соцфонда и МФЦ», — сказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 1 февраля размер ежемесячных выплат, согласно постановлению правительства, проиндексируют на 7,4 процента.

Ежемесячная надбавка к пенсии положена членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Этим специалистам повышенная пенсия причитается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Доплату формируют из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели, пояснила Светлана Бессараб. Рассчитывают эти надбавки по специальным формулам, учитывающим среднюю зарплату в России, среднемесячный заработок специалиста, выслугу лет.

Величину этих выплат корректируют четыре раза в год, в том числе 1 февраля.

Доплату к пенсии начисляют и тем пенсионерам, у которых на попечении есть нетрудоспособные родные. Речь в данном случае идет о близких родственниках, например, детях, внуках, братьях и сестрах до 18 лет. Если оказавшиеся на иждивении учатся на дневном отделении, то их предельный возраст для получения доплаты составляет 23 года.

Доплата за одного родственника на попечении составляет треть фиксированной выплаты к пенсии, а если иждивенца два, то размер доплаты удвоят. При наличии у пенсионера трех и более человек на содержании, доплата будет еще выше — 100 процентов фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Доплату оформляют при первичном назначении пенсии. Если пенсионер начал заботиться о нетрудоспособных родственниках позже, для повышения пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России и приложить документы, подтверждающие наличие иждивенцев. Например, свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о заключении брака, справку с места учебы.

Повышают пенсию при достижении 80 лет или получении первой группы инвалидности. Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.

Социальный фонд оформляет эту доплату автоматически, то есть обращаться в фонд с заявлением не требуется.

Надбавки к пенсии положены и пенсионерам, отработавшим на Крайнем Севере не меньше 15 лет или 20 лет в приравненных местностях. Прибавка за работу на Крайнем Севере составляет 50 процентов фиксированной выплаты к пенсии. За работу в приравненных северных районах доплата меньше — 30 процентов от фиксированной выплаты.

Нынешнее место жительства пожилого человека на получение этих денег не влияют — ее продолжат начислять и в том случае, если ушедший на заслуженный отдых переехал в другие регионы. Надбавку назначают при оформлении пенсии или позже — после того, как появился необходимый северный стаж.

Кроме того, людям, живущим в северных местностях, пенсию повышают на районный коэффициент. Эту доплату при переезде из северного региона в другой субъект Федерации начислять прекращают.

Повышенную пенсию получают и бывшие работники сельского хозяйства, отработавшие в отрасли не менее 30 лет. Надбавка полагается только неработающим пенсионерам, ее размер — 25 процентов фиксированной выплаты. Оформляют доплату при выходе на пенсию или позже — после того, как у пенсионера появляется необходимый стаж.

Все неработающие пенсионеры, доходы которых ниже прожиточного минимума в регионе, имеют право на социальную доплату к пенсии. «Государство гарантирует, что в нашей стране никто не получает пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте Федерации», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Для определения размера доплаты учитывают все социальные выплаты и меры поддержки, получаемые помимо пенсии. Обращаться с заявлением в Социальный фонд для получения доплаты не требуется — ее назначают автоматически.

Теги: #пенсии #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В наступающем феврале будет 29 дней. Опасаетесь ли високосного года?
В опросе приняло участие 18 человек
29.01.2024, 18:450 В Пскове открылся книжный клуб «В смысле» 29.01.2024, 18:310 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 29 января 29.01.2024, 18:270 Драка на кухне в Пскове закончилась уголовным делом 29.01.2024, 18:270 За неделю псковские росгвардейцы изъяли 20 единиц гражданского оружия
29.01.2024, 18:150 Псковский омбудсмен принял участие в расширенной коллегии УМВД по Псковской области 29.01.2024, 18:121 Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства до 2026 года 29.01.2024, 18:110 Александр Котов о ДЭГ: Я сторонник этого сервиса, и всем его рекомендую 29.01.2024, 18:040 ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак впервые за четыре года
29.01.2024, 18:000 Великолучанин случайно убил собутыльника в гостях 29.01.2024, 18:000 Кто и как может получить доплату к пенсии, рассказали россиянам 29.01.2024, 17:510 Более 40 млн рублей взыскали с псковичей за долги по капремонту в 2023 году 29.01.2024, 17:423 Реплика Константина Калиниченко: «Мастер и Маргарита» – 2024
29.01.2024, 17:342 О выборе профессии и принятии сложных решений поговорили депутаты со старшеклассниками 29.01.2024, 17:280 Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал фигуристку Валиеву на четыре года 29.01.2024, 17:270 «Гайд-парк»: Анатолий Копосов о юбилее, псковской политике и десятилетиях перемен. ВИДЕО 29.01.2024, 17:080 Несколько жителей Пскова и Великих Лук после общения с мошенниками не досчитались более 5 млн рублей
29.01.2024, 16:560 Псковский танцевально-спортивный клуб «Триумф»: Новый год мы начали с новых побед 29.01.2024, 16:540 Наш - не наш? 29.01.2024, 16:450 Михаил Иванов: Дистанционное электронное голосование - система будущего 29.01.2024, 16:420 Подвесные скамейки со снетками установили на псковской набережной
29.01.2024, 16:420 Вандалы отломали штык на памятнике солдату Первой мировой войны в Пскове 29.01.2024, 16:350 Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике собрали свыше 200 участников 29.01.2024, 16:270 Рейтингомер: отставка Луневой, дежавю с Брячаком и экзамен для Гаращенко 29.01.2024, 16:230 Виталий Рахманов: ДЭГ — хороший пример цифровой трансформации
29.01.2024, 16:210 Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по карате в Петербурге 29.01.2024, 16:030 Премьера спектакля «Мой не мой» в Псковском драмтеатре. ФОТОРЕПОРТАЖ 29.01.2024, 15:510 Социальный фонд России проиндексирует материнский капитал псковских семей на 7,4% 29.01.2024, 15:371 Профсоюзы примут участие в наблюдении за выборами в Псковской области
29.01.2024, 15:350 Нарушение конституционных прав на образование выявил Дмитрий Шахов 29.01.2024, 15:340 «ГорДозор»: Новые меры против старых проблем. ВИДЕО 29.01.2024, 15:190 Большинство респондентов ПЛН считают, что мир сошел с ума 29.01.2024, 15:110 Летние шины были установлены на передних колесах автомобиля, попавшего в смертельное ДТП с автобусом под Великими Луками
29.01.2024, 15:060 РСХБ прогнозирует рост доходов фермеров от сельского туризма до 250 млрд рублей в год 29.01.2024, 14:560 Хедлайнеры фестиваля «Добрый рок-2024»: группа Nagart 29.01.2024, 14:500 Прощание с погибшей школьницей в Великих Луках пройдет 30 января 29.01.2024, 14:370 «Постскриптум»: Директива Минкульта, дискуссия о льготных лекарствах и кадровый «сквозняк» в Доме Советов. ВИДЕО
29.01.2024, 14:290 Анатолий Копосов: ДЭГ позволяет охватить серьезные слои населения 29.01.2024, 14:220 Обвиняемой в убийстве детей великолучанке продлили арест 29.01.2024, 14:130 Названа причина блокировки интернета стандарта LTE на Северо-Западе России 29.01.2024, 13:590 Пскович сядет в тюрьму за убийство пользовательницы сайта знакомств
29.01.2024, 13:490 Вставай на лыжи: как псковичи справляются со стрессом 29.01.2024, 13:441 В Пскове должен быть памятник детям войны — Анатолий Копосов 29.01.2024, 13:420 Крупную партию гуманитарного груза получили псковские военнослужащие в зоне СВО 29.01.2024, 13:290 Предвыборный штаб Путина объявил о старте агитационной кампании
29.01.2024, 13:190 Слухи о закрытии гинекологического отделения псковской горбольницы развеяли в облздраве 29.01.2024, 13:180 Почему лидер КПРФ не пошел на выборы президента, объяснил Анатолий Копосов 29.01.2024, 13:130 Псковская область договорилась об укреплении сотрудничества с Казахстаном 29.01.2024, 13:091 Уголовное дело в отношении шестерых экс-полицейских вернули в псковский городской суд
29.01.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 29.01.2024, 12:570 ГК «ЭнергоПроф» оборудовал источником бесперебойного питания мясокомбинат из Великих Лук 29.01.2024, 12:530 Фотофакт: Дорожный знак находится на грани падения на Завеличье 29.01.2024, 12:530 Памятный митинг в честь 80-летия со дня освобождения города от фашистских захватчиков прошел в Новосокольниках
29.01.2024, 12:390 «Постскриптум»: Директива Минкульта, дискуссия о льготных лекарствах и кадровый «сквозняк» в Доме Советов 29.01.2024, 12:380 Медицинский психолог трудоустроился в Псковский госпиталь для ветеранов войн 29.01.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Новые меры против старых проблем 29.01.2024, 12:260 Троим великолучанам грозит до 12 лет тюрьмы за избиение мужчины
29.01.2024, 12:190 Каток в Финском парке в Пскове закрыли из-за погоды 29.01.2024, 12:090 Полицейские оказали доврачебную помощь 81-летней женщине в Псковской области 29.01.2024, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Анатолием Копосовым 29.01.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 января
29.01.2024, 11:560 Два премьерных показа спектакля «Мой не мой» прошли в Пскове с аншлагом 29.01.2024, 11:460 Десятки домов в Великих Луках останутся без электричества в конце января 29.01.2024, 11:360 Композицию «Страницы блокадного Ленинграда» подготовили в псковском колледже 29.01.2024, 11:260 Путина зарегистрировали кандидатом на президентских выборах
29.01.2024, 11:200 Яндекс 360 для бизнеса создал виртуальное рабочее пространство для одного из ведущих производителей товаров широкого потребления в России 29.01.2024, 11:100 «Душа земли Псковской» назначена руководителем комитета культуры администрации Великих Лук 29.01.2024, 11:050 ГорДозор: Новые меры против старых проблем 29.01.2024, 11:040 Память Алии Молдагуловой почтили в Новосокольническом районе
29.01.2024, 10:560 В Пскове автомобиль сбил пьяного мужчину, вышедшего на проезжую часть 29.01.2024, 10:420 30 лет назад состоялись первые выборы депутатов Псковского областного Собрания 29.01.2024, 10:370 Ссора между экс-супругами в Великих Луках закончилась поножовщиной 29.01.2024, 10:240 «Гайд-парк»: Анатолий Копосов о юбилее, псковской политике и десятилетиях перемен
29.01.2024, 10:130 В России отменят госпошлину за регистрацию безвозмездно переданной техники в зону СВО 29.01.2024, 10:100 Астрономо-геодезический диктант пройдет в Псковском планетарии 10 февраля 29.01.2024, 10:000 Сажа горела в дымоходе городской бани в Невеле 29.01.2024, 09:400 Пенсионер пострадал при пожаре в сторожке в Дно
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru