Общество

Кто и как может получить доплату к пенсии, рассказали россиянам

В феврале в России проиндексируют ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) — эти начисления получают многие пожилые люди.

Ежемесячную денежную выплату оформляют россиянам, которые имеют право на федеральные льготы. Это, в частности, инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, Герои России и СССР, Герои Труда и Соцтруда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, чернобыльцы.

«Людям с инвалидностью, а также гражданам, удостоенным звания Героя России, ежемесячные денежные выплаты назначают проактивно. Остальным льготникам необходимо подавать заявление на получение ЕДВ. Это можно сделать дистанционно через портал "Госуслуги", а также при личном визите в отделения Соцфонда и МФЦ», — сказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

С 1 февраля размер ежемесячных выплат, согласно постановлению правительства, проиндексируют на 7,4 процента.

Ежемесячная надбавка к пенсии положена членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Этим специалистам повышенная пенсия причитается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда.

Доплату формируют из средств, которые за этих сотрудников перечисляют работодатели, пояснила Светлана Бессараб. Рассчитывают эти надбавки по специальным формулам, учитывающим среднюю зарплату в России, среднемесячный заработок специалиста, выслугу лет.

Величину этих выплат корректируют четыре раза в год, в том числе 1 февраля.

Доплату к пенсии начисляют и тем пенсионерам, у которых на попечении есть нетрудоспособные родные. Речь в данном случае идет о близких родственниках, например, детях, внуках, братьях и сестрах до 18 лет. Если оказавшиеся на иждивении учатся на дневном отделении, то их предельный возраст для получения доплаты составляет 23 года.

Доплата за одного родственника на попечении составляет треть фиксированной выплаты к пенсии, а если иждивенца два, то размер доплаты удвоят. При наличии у пенсионера трех и более человек на содержании, доплата будет еще выше — 100 процентов фиксированной выплаты. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Доплату оформляют при первичном назначении пенсии. Если пенсионер начал заботиться о нетрудоспособных родственниках позже, для повышения пенсии необходимо подать заявление в Социальный фонд России и приложить документы, подтверждающие наличие иждивенцев. Например, свидетельство о рождении ребенка или свидетельство о заключении брака, справку с места учебы.

Повышают пенсию при достижении 80 лет или получении первой группы инвалидности. Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.

Социальный фонд оформляет эту доплату автоматически, то есть обращаться в фонд с заявлением не требуется.

Надбавки к пенсии положены и пенсионерам, отработавшим на Крайнем Севере не меньше 15 лет или 20 лет в приравненных местностях. Прибавка за работу на Крайнем Севере составляет 50 процентов фиксированной выплаты к пенсии. За работу в приравненных северных районах доплата меньше — 30 процентов от фиксированной выплаты.

Нынешнее место жительства пожилого человека на получение этих денег не влияют — ее продолжат начислять и в том случае, если ушедший на заслуженный отдых переехал в другие регионы. Надбавку назначают при оформлении пенсии или позже — после того, как появился необходимый северный стаж.

Кроме того, людям, живущим в северных местностях, пенсию повышают на районный коэффициент. Эту доплату при переезде из северного региона в другой субъект Федерации начислять прекращают.

Повышенную пенсию получают и бывшие работники сельского хозяйства, отработавшие в отрасли не менее 30 лет. Надбавка полагается только неработающим пенсионерам, ее размер — 25 процентов фиксированной выплаты. Оформляют доплату при выходе на пенсию или позже — после того, как у пенсионера появляется необходимый стаж.

Все неработающие пенсионеры, доходы которых ниже прожиточного минимума в регионе, имеют право на социальную доплату к пенсии. «Государство гарантирует, что в нашей стране никто не получает пенсию ниже прожиточного минимума пенсионера в соответствующем субъекте Федерации», — подчеркнула Светлана Бессараб.

Для определения размера доплаты учитывают все социальные выплаты и меры поддержки, получаемые помимо пенсии. Обращаться с заявлением в Социальный фонд для получения доплаты не требуется — ее назначают автоматически.