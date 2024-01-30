Общество

Проект о социальных нянях для семей бойцов СВО могут запустить в 2024 году

В 2024 году планируется запустить проект «Профессиональные няни - детям», в его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников спецоперации, малоимущим студенческим семьям и многодетным семьям, сообщила депутат Госдумы Ольга Германова в своем Telegram-канале.

«В этом году мы планируем запустить проект "Профессиональные няни — детям" Агентства стратегических инициатив. В его основе идея предоставления бесплатной услуги сертифицированной няни семьям участников СВО, малоимущим студенческим семьям и семьям, в которых одновременно родились или воспитываются несколько детей раннего возраста», - приводит слова Германовой РИА Новости.

Парламентарий отметила, что весной проект будет запущен в пилотном режиме на территории Курска и Курского района. По ее словам, первоначально подготовку пройдут 50 человек.

«В случае, если мы увидим спрос на услугу, количество нянь увеличим», - добавила она.