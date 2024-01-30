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Общество

Безопасность во время проведения выборов обсудили в Псковском районе

30.01.2024 13:02|ПсковКомментариев: 0

Заседание антитеррористической комиссии прошло в администрации Псковского района под председательством главы муниципалитета Натальи Федоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковского района

Заседание посвятили подготовке и проведению выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Как уточнили в администрации, вопросы безопасности, четкой и стабильной работы участковых избирательных комиссий имеют приоритетное значение.

Также приняли решение сформировать межведомственные комиссии по обследованию помещений УИК и ТИК, задействованных для проведения выборов президента РФ с включением в состав комиссии глав сельских поселений. Члены комиссий, обследуя помещения, проверят работоспособность стационарных металлодетекторов, тревожных кнопок и системы пожарной сигнализации, проведут инструктажи с председателями УИК и членами комиссий.

По итогам проведенной предварительной оценки будут приняты дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности в период выборов президента РФ.

Теги: #выборы президента #псковский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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