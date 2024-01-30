Общество

Заболеваемость ОРВИ растет в Псковской области

4902 случая ОРВИ выявили в Псковской области с 22 по 28 января, показатель заболеваемости составил 83,40 на 10 тысяч населения. В том числе зарегистрировали 57 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость в области по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 4,2 %, в Пскове – на 11,7 %. Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 58,3 %.

В Пскове зарегистрировали 2435 случаев ОРВИ, или 49,7 % от общего количества заболеваний по области. По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 2,2 % положительных проб.

Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 79,2 %, в том числе вирусы гриппа А несубтипированные – 95,1 %, вирусы гриппа А (H3N2) – 4,9 %.

Из числа прочих положительных проб: метапневмовирусы – 6,5 %, риновирусы – 6,5 %, сезонные коронавирусы – 5,2 %, вирусы парагриппа – 1,3 %, бокавирусы – 1,3 %.

В связи с заболеваемостью ОРВИ учащихся (воспитанников) закрыли 37 классов в 20 средних школах, 12 групп в 8 дошкольных учреждениях, 7 групп в 2 средних профессиональных образовательных учреждениях, полностью закрыто две школы.

Кроме того, с 22 по 28 января зарегистрировали 52 случая новой коронавирусной инфекции (показатель заболеваемости 8,85 на 100 тысяч населения).