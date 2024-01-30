Общество

Встреча с учителем физики Владимиром Чиганашкиным прошла в Псковском техническом лицее

Встреча с учителем физики Владимиром Чиганашкиным прошла в Псковском техническом лицее 30 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова, он преподавал в учреждении с 1998 по 2012 годы.

Фото здесь и далее: администрация города Пскова

Свой педагогический путь Владимир Чиганашкин начал в 1960 году в Смоленской области, а в 1967 году переехал в Псков и работал учителем физики в школе №15. Старшеклассники лицея рассказали о жизненном пути и профессиональных достижениях педагога. Он является автором многих методических пособий и статей. Награжден почетной грамотой министерства просвещения СССР, имеет звание «Учитель высшей категории», медаль «Ветеран труда».

Владимир Чиганашкин поделился с учащимся своим жизненным и профессиональным опытом. Рассказал, как ему удавалось сочетать работу педагога и научную деятельность, какое значение в жизни человека имеет физика.

«Задача учителя и учебника – показать красоту физики: гармонию элементов природы, их целостность и единство, их индивидуальность и поражающую нас парадоксальность», – пишет педагог в одном из своих трудов.