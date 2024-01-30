Общество

Орден «Мать-героиня» вручил губернатор матери 11 детей в Псковской области

В правительстве Псковской области во вторник, 30 января, состоялась церемония чествования семей региона, которые внесли особый вклад в укрепление семейных ценностей и традиций. Губернатор Михаил Ведерников отметил наградами тех, прожил вместе больше полувека или имеет особые заслуги в воспитании. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

На церемонии глава региона подчеркнул, что поддержке материнства и детства на федеральном и региональном уровнях уделяется особое внимание. «Наша главная задача — популяризировать институт семьи. Это должно стать модно. Важно отдавать дань уважения и тем семьям, которые для всех нас являются примером любви, преданности», — сказал Михаил Ведерников. Он поблагодарил всех участников мероприятия за вклад в укрепление семейных ценностей.

Орден «Мать-героиня» Михаил Ведерников передал Зинаиде Клишовой — матери 11 детей. Такое звание, согласно указу президента РФ Владимира Путина, является высшей степенью отличия женщин, родивших и воспитавших десять и более детей.

Региональные медали «Родительская слава» губернатор вручил двум семейным парам: Вячеславу Алексеевичу и Ольге Муровой, а также Юрию и Ольге Рыбачек.

Сразу 8 семейных пар губернатор отметил памятными медалями «50 лет семейной жизни». Данная награда вручается впервые. В числе награжденных — супруги Александр и Лариса Архиповы, Николай и Валентина Бойковы, Иван и Татьяна Козловы, Виктор и Лидия Луневы, Дмитрий и Екатерина Минины, Николай и Светлана Пузыня, Геннадий и Галина Понкратовы, Петр и Тамара Филипповы.

Семьи поблагодарили губернатора за внимание. Николай Бойков поздравил всех присутствующих и пожелал главе региона успехов в дальнейшем развитии Псковской области, чтобы у семей здесь появлялось больше возможностей.

Виктор Лунев отметил, что в Пскове и в целом по региону появляются обновленные общественные пространства, ведутся ремонты, новое строительство, что видят не только жители, но и гости: «К нам приезжали бывшие одногруппники из других регионов страны, они тоже отмечали хорошее состояние дорог, как много сделано».

Тамара Филиппова назвала мероприятие вдохновляющим. «Благодарим за теплый прием. Такое семейное долголетие должно стать примером для молодежи. Семья всегда держалась на четырех столбах — вере, надежде, любви и семейных традициях. Хотим, чтобы это так продолжалось, и это поддерживалось государством», — сказала она.

Отметим, что 2024 год объявлен президентом РФ Годом семьи. На международной выставке-форуме «Россия» в рамках форума «Родные — Любимые» Владимир Путин дал официальный старт масштабному событию. В Псковской области будет реализован комплекс самых разных культурных мероприятий в рамках Года семьи в России.