Общество

Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале

Температурный фон в Псковской области в первых двух декадах февраля ожидается существенно ниже климатической нормы, в третьей декаде – близким к норме или немного выше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В феврале погода в Псковской области будет формироваться под чередующимися воздействиями полей повышенного давления и периферий циклонов. Среднемесячная температура воздуха составит от -4,8 до -5,5 градуса. Месячная сумма осадков прогнозируется на уровне от 33 до 48 мм.

В первой и второй декадах месяца преобладающие ночные температуры прогнозируются в диапазоне от -14 до -19 градусов, с понижением в отдельные ночи от -23 до -28 градусов. Преобладающие дневные температуры составят от -5 до -10 градусов, в отдельные дни температура не превысит показатель от -12 до -15 градусов. В третьей декаде месяца преобладающие ночные температуры ожидаются в пределах от -5 до -10 градусов, преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от 0 до -5 градусов. В конце месяца вероятна волна тепла, ночные температуры прогнозируются в пределах от 0 до -5 градусов, дневные повысятся от 0 до +5 градусов.

Опасные метеорологические явления не прогнозируются. В отдельные периоды возможно усиление ветра от 15 до 18 метров в секунду. Уровни воды в реках и Псковском и Чудском озерах прогнозируются около нормы для зимнего периода.