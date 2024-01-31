Общество

Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводится в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

Документ был внесен 22 января группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным, он был принят в первом чтении 24 января, во втором чтении - 31 января.

«Наша страна, граждане этим людям сделали все для того, чтобы они безбедно жили, получили почетные звания, награды, имущество. И сегодня они эти средства, имущество используют для того, чтобы нагадить стране, предав ее, предав ее солдат, офицеров, обливая их грязью и критикуя. Поэтому мы с вами принимаем закон, где впервые буду даны определения, нормы введены в Уголовный кодекс, позволяющие их привлечь к ответственности. Это есть во всех странах, причем более жестко поступают с предателями, но у нас они получают второе, третье гражданство. При этом источники дохода используют для нанесения ударов и вреда нашей стране», - сказал председатель Госдумы.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Ирина Панькина в свою очередь отметила, что конфискация - не вид наказания, а мера уголовно-правового характера, пишет ТАСС.

«Казалось бы небольшой, но принципиально значимый нюанс, который отличает тот советский вариант конфискации, когда изъять можно было все что угодно, от нынешней конфискации, назначение которой - это изъятие орудий преступления, того, что нажито преступным путем, это деньги, ценности, имущество. И всего вышеперечисленного, что направлено на финансирование преступной деятельности. И это как раз нужно будет доказать. То есть конфисковывается не любое имущество, а лишь то, что находится в прямой взаимосвязи с тем или иным преступлением», - пояснила депутат в ходе пленарного заседания.