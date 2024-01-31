Общество

Гражданство РФ в Псковской области за год получили 1 765 иностранцев

Гражданство Российской Федерации в Псковской области в 2023 году получили 1 765 иностранцев. Об этом начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Юрий Федоров сообщил 1 февраля в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«1 848 иностранных граждан из общего количества стоящих на миграционном учете (в 2023 году на миграционный учет в регионе встали 40 779 человек — ред.) получили определенный правовой статус», - сказал Юрий Федоров.

Из получивших правовой статус в 2023 году 676 человек получили разрешение на временное проживание, 1163 — вид на жительство. Всего на законных основаниях с этими статусами в области проживают 3 673 иностранца, что составляет около 0,7% от общего числа населения Псковской области.

Приобрели российское гражданство 1765 иностранных граждан. Основную долю составляют граждане Белоруссии, Таджикистана, Украины, Армении, Узбекистана, добавил Юрий Федоров.