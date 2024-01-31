Общество

День пожарной безопасности провели в Штабе общественной поддержки в Пскове

День пожарной безопасности провели в Штабе общественной поддержки в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе, организатором мероприятия выступила партия «Единая Россия».

Интересующихся заявленной темой было настолько много, что в Штабе были заняты все стулья. Пришли на мероприятие учащиеся лицея №29, студенты факультета пожарной безопасности Псковского агротехнического колледжа, воспитанники центра «Патриот», а также жители Пскова, активисты партии, сторонники, молодежь.

Приветствовал собравшихся секретарь Псковского городского местного отделения партии, генерал МЧС Валерий Филимонов. Он подчеркнул, что сегодня в Штабе присутствуют люди, на счету которых не одна спасенная жизнь.

«Сегодня сотрудники МЧС России представляют пожарное оборудование, специализированную технику. Они расскажут про приемы спасения, напомнят о мерах противопожарной безопасности, и приведут в качестве примеров случаи из жизни», – сказал Валерий Филимонов.

Про оборудование и технику, которые использовались пожарными раньше, рассказал один из старейших действующих пожарных Пскова Андрей Белов. Он продемонстрировал образец брезентовой боевой одежды 1959 года, рассказал о первых газоспасательных устройствах и тех пожарных машинах, в которых управление всеми системами производилось вручную. Он подчеркнул, что за 30 лет сильно изменилось оборудование, многие системы оснащены компьютерами, а некоторые очень сильно «шагнули» вперед, но какой бы модернизированной ни была техника, без человека она ничего не значит.

О новейших образцах оборудования рассказал Александр Курамшин. Он подчеркнул, что это не только специализированная техника, но и сертифицированная, которая ежедневно находится на боевом дежурстве. Гостям продемонстрировали системы борьбы с дымом, современные устройства для защиты органов дыхания, специальные маячки, которые спасают жизни людей. На манекене был представлен специальный костюм, позволяющий работать пожарному определенное время при температуре 200-300 градусов. Говорили также о подаче воды, гидравлическом давлении, специализированных ножницах, а также кувалде и пожарном топоре.

Сотрудники МЧС под руководством Андрея Смирнова вовлекли в беседу практически весь зал. В ходе общения выяснили, что пал травы – самый опасный и напряженный период для всех пожарных, за время которого количество выездов достигает 300 в сутки, что самое опасное в пожаре – дым и отсутствие свежего воздуха. Присутствующие согласились, что люди, решившие стать пожарными – одни их самых сильных по духу, потому что в ответственный момент спасение жизни человека зависит именно от них. Профессиональные пожарные не поддаются панике, действуют четко и слаженно во благо спасения людей.

Все гости уверенно назвали номер телефона, который нужно набирать при попадании в чрезвычайную ситуацию – 112. А вот как напрямую вызвать пожарных с мобильного телефона знали не все. Нужно набрать номер 101.

Подводя итог встречи, Валерий Филимонов отметил, что искренне горд за своих соратников, потому что встреча прошла настолько интересно и увлеченно, что гости и профессиональные пожарные готовы были продолжить общение. Он напомнил, что обычным людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию, при возникновении пожара самое первое, что нужно сделать – не растеряться и позвонить в пожарную охрану, а потом уже – все остальное.