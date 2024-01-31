Общество

Псковский ресторан «Моя история» вошел в число финалистов премии Russian Hospitality Awards

Псковский ресторан «Моя история» вошел в число финалистов ежегодной премии Russian Hospitality Awards для лучших отелей России в номинации «Лучший ресторан при отеле». Результаты опубликованы на сайте премии.

Фото: «Моя история» / «ВКонтакте»

«Хочется выразить благодарность организаторам премии Russian Hospitality Awards за невероятную возможность сравниться с лучшими из лучших, попробовать свои силы, поделиться собственным опытом и успехом проектов. Готовимся в номинации и с нетерпеньем ждем личной встречи. Ура, мы среди лучших!» - прокомментировали результаты в ресторане.

Кроме того, директор отеля «Покровский» Ирина Кухи стала финалистом премии Russian Hospitality Awards в номинации «General manager / Лучший управляющий года-2023».

X церемония награждения состоится 19 апреля в Казино Сочи.