Общество

Уехавшего из РФ экс-члена псковского «Яблока» заочно заключили под стражу

Псковский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу иноагента, экс-члена партии «Яблоко», бывшего координатора общероссийского общественного движения «Голос»* в Псковской области Владимира Жилинского**, которого ранее объявили в федеральный (межгосударственный) розыск. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2023 года в отношении Владимира Жилинского** возбудили уголовное дело по части 2 статьи 330.1 УК РФ в связи с тем, что он нарушил порядок деятельности иностранного агента два раза в течение года.

Постановлениями Псковского районного суда от 18 августа и 27 сентября 2023 года Владимира Жилинского** признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

В обоснование необходимости избрания в отношении Владимира Жилинского** меры пресечения в виде заключения под стражу органы следствия указали, что место нахождения иноагента не установлено, он покинул территорию РФ и объявлен в межгосударственный розыск.

*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

**Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента