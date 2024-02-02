Общество

«Зверьё моё»: Собака для джентльмена

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 1 февраля. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли владелица питомника английских бульдогов, депутат Псковской городской Думы Юлия Пожидаева и её титулованный питомец по кличке Филимон. Собаковод рассказала об особенностях породы и о том, что важно учитывать при покупке такого животного.

О происхождении

- Юлия Валерьевна, здравствуйте! Познакомьте нас со своим спутником.

- Это бульдог нашего разведения. Полная кличка Truvor Bulls Federico Fellini. Это бульдог, рождённый в Пскове. Дома мы его зовём Филимон. Его мать De Lemavos Bull Mrs.Whitney была привезена из Испании, с неё началось разведение в нашем питомнике. Чтобы получить Филимона, мы ездили на вязку с чемпионом Англии Britishpride Sinatra. Филимону уже 8 лет, он ветеран и на сегодняшний самый титулованный бульдог России: чемпион девяти стран, победитель национальных выставок и, в общем-то, товарищ бравый.

- Перед эфиром вы упомянули, что минувший год пропустили, а в этом году намерены выставляться в классе «Ветераны». Почему?

- С восьми лет все собаки выходят в класс «Ветераны», так как считаются возрастными. В этом году мы планируем посещать монопородные выставки, поехать на Евразию и Россию. Планы большие.

- Итак, вы разводите английских бульдогов. Расскажите об этой породе.

- Порода уникальная, она отличается от многих других. Получила своё развитие в Англии, в XVIII веке там был очень популярен травильный спорт. Англичане увлекались бульбейтингом - это травля быка. Был достаточно высокий уровень селекции, они вывели породу, которая наиболее подходила для этого. Не очень тяжелая, приземистая, с хорошо развитым плечевым поясом, с определенными характеристиками. Это прикус, который обеспечивает очень мощный захват, плоская морда - когда пёс держит быка, может дышать, а также складки, по которым, если что, стекала кровь. Это всё достаточно кровожадно, но вот такие были англичане, увлекались кровавыми видами спорта. Бульдогов использовали не только в бульбейтинге, хотя название породы произошло оттуда - дословно бульдог значит «бычья собака». В 1835 году парламент Англии принял закон о запрете жестокого обращения с животными, и бои быков были запрещены. При этом собачьи бои были разрешены, но для них нужны совсем другие качества - скорость, ловкость, чем бульдог в общем-то не отличается. И, соответственно, порода стала приходить в упадок. Англичане подумали: как же так, национальное достояние Англии, символ. И решили создать собаку, которая достойна сопровождать джентльменов. Джентльмен куда ходит? В клуб, там много людей. И основное качество, которое начали культивировать в бульдоге, - это доброжелательность по отношению к людям. Собак, которые проявляли агрессию, отправляли в Америку (американский бульдог как раз оттуда пошёл) - они осваивали новые земли, им нужны были защитники. Собак, которые проявляли добродушие, пускали в разведение в Англии. Бульдог стал более мощным, опустился на ногах. Сегодня это порода-компаньон.

Фото из личного архива Юлии Пожидаевой

- Английский бульдог кардинально отличается от французского?

- Вообще, изначально порода называется не английский бульдог, а бульдог. То есть он прародитель всех бульдогов. И уже дальше пошла метизация. То есть французы тоже произошли от бульдогов, их скрещивали с другими породами, более мелкими. Также есть американский бульдог, есть испанский бульдог и даже китайский бульдог - сейчас чунцин набирает популярность.

О любви с первого взгляда

- Почему ваш выбор пал именно на английского бульдога?

- Как сказал Уинстон Черчилль (его часто ассоциируют с бульдогом, которого у него никогда не было), бульдог - это красота, доведенная до абсурда. Так вот, если человек влюбляется в бульдога, если сердце при виде него замирает, то всё - пропал. Никакая другая порода больше сердце тронуть не сможет. Я очень давно хотела бульдога. Это достаточно дорогая собака, сложная в содержании. Когда я смогла себе позволить купить именно хорошую собаку, я это сделала. Так получилось, что с первым бульдогом мы попали на выставки, у него были определенные успехи, и я втянулась в это дело. Спасибо нашему клубу, там я нашла поддержку. Я стала понимать, какими должны быть бульдоги. Мы стали выезжать за рубеж, я стала видеть бульдогов, которых разводят в Европе, в Англии. И появилось своё видение бульдога. В 2013 году мы привезли собаку из Испании, ту самую De Lemavos Bull Mrs.Whitney, с которой началось наше разведение. У нее была очень успешная выставочная карьера, на чемпионате мира в Милане она выиграла класс чемпионов, достаточно сильный. Для нас это вообще удачный год был. Наш щенок выиграл всемирную выставку бульдогов в своём классе.

Фото из личного архива Юлии Пожидаевой

Из того помета у нас осталось трое щенков, потому что, сами понимаете, очень тяжело с ними расстаться. Дальше мы подбирали пары, определились с основными качествами, чтобы, во-первых, было соответствие стандарту. Во-вторых, внимание уделялось здоровью собак, потому что бульдог - непростая в разведении порода. Прежде всего, вот эта плоская морда вызывает определенные трудности с дыханием. Основные возможные проблемы у бульдога - это стеноз ноздрей, гиперплазия трахеи и всё, что связано с дыхательной системой. Поэтому человек, который приобретает бульдога, должен понимать, что к нему надо относиться очень нежно и чутко, особенно в жару. Бульдоги её плохо переносят, поэтому надо быть особенно заботливыми в такие периоды, чтобы у собаки не было перегрева или теплового удара.

- Помимо здоровья, о каких ещё нюансах содержания нужно знать потенциальным хозяевам?

- Если человек хочет завести бульдога, то лучше всего брать в питомнике. Так будет хоть какая-то гарантия того, что вы берёте здоровую собаку. Родители обязательно должны иметь допуск в разведение, для получения которого собаки обязательно проходят так называемые испытания Т1 - это проверка психики. Это будет гарантировать, что родители, по крайней мере, с устойчивой психикой, и у вас не будет проблем с собакой. Хотя хозяева всякие бывают, умудряются и самую добрую собаку сделать неадекватной.

Кроме того, бульдог - это короткошерстная собака, и, как все сородичи, она линяет. Если вы хотите себе приобрести животное, которое не линяет, не цокает когтями, не облизывает углы, то, наверное, лучше не заводить собаку вообще.

- Наверное, обо всём этом покупателям рассказывают заводчики. Как найти хорошего?

- Самое главное, чтобы заводчик всегда был с вами на связи. Владельцы наших щенков - практически родственники. Мы постоянно общаемся, всегда на связи. Любые вопросы, которые возникают, в первую очередь задают заводчику. И он должен с пониманием к этому относиться, просто обязан давать консультации, помогать выращивать - это касается не только бульдога, любой собаки.

- А чем кормить бульдога?

- У меня 9 бульдогов, причем 5 из них уже возрастные, ветераны. С натуралкой тяжеловато, тем более я работаю, и времени на это особо нет. Поэтому собаки у меня на сухом корме, проблем не возникает. Главное - подобрать сухой корм, чтобы всем собакам он подходил.

Фото из личного архива Юлии Пожидаевой

- В вашем доме с недавних пор живёт котёнок Шнырь, расскажите его историю? Как он уживается вместе с бульдогами, животные ладят?

- Сначала котенка звали Апельсин, когда мы только собирались его взять. Дома пытались назвать Вася. Но ни одно из этих имен ему не подошло, потому что Шнырь шныряет по столам, очень это дело любит. Когда я его впервые увидела, это было тощее маленькое существо, сердце сжалось. Я раньше не заводила котов, потому что, честно говоря, побаивалась, как бульдоги отнесутся к ним. Мы живем за городом, территория закрытая, и поэтому соседские кошки только если из-за забора заглядывают. Но вот договорились с «Зоозащитой», привезли они нам котенка. Бульдоги сперва проявили интерес к появлению нового члена семьи. Котенок, конечно, сначала испугался, был настороженный, но как-то очень спокойно всё прошло. Бульдоги - не охотничьи собаки, как я уже говорила, это собаки-компаньоны. Поэтому какого-то охотничьего инстинкта у них не было, они очень спокойно приняли котенка. Сейчас это уже наглый выросший кот, пытается играть с бульдогами, те особо не включаются в игру, игнорируют его, но позволяют делать с собой всё, что угодно. Шнырь спит с ними, пытается играть, лапами задирает, а они очень спокойно к нему относятся.

- На самом деле, это один из самых частых запросов - как будут уживаться животные-антагонисты. Получается, есть шанс на дружбу с собакой-компаньоном?

- Я знаю много случаев, когда и охотничьи собаки прекрасно уживаются со своими котами и кошками. Здесь, наверное, все зависит от разумности человека, который содержит собак и приносит домой кошку. Как он их познакомит, как вольется в коллектив новый член. У нас не возникло проблем.

Шнырь знакомится с бульдогами. Фото из личного архива Юлии Пожидаевой

О моде и культуре

- Вернемся к вашим подопечным. Английские бульдоги сейчас популярны?

- Порода, наверное, пережила пик своей популярности. И вообще, популярность - не очень хорошее состояние для породы. Есть люди, которые думают: «Ой, какие замечательные дорогие собачки, не заняться ли мне разведением?» И, не понимая особенностей разведения, что это за собой несет, просто скрещивают двух бульдогов и получают то, что получают. Естественно, они это продают, а человек, который приобретает, потом очень удивляется: «почему у нас такой бульдог, а у вас такой». Популярность никогда не приносит ни одной породе ничего хорошего. Когда породой занимаются заводчики-энтузиасты, они придерживаются определенных правил. Для них очень важен стандарт породы. Вот у меня цель - вывести идеального бульдога. Понятно, что эта цель не достижима, до сегодняшнего дня никому это не удалось. Но при этом хотелось бы максимального приближения к стандарту, чтобы собаки были здоровы, чтобы у них была полноценная и продолжительная жизнь.

Фото из личного архива Юлии Пожидаевой

В питомниках собаки никогда не стоят дёшево, потому что много сил и материальных затрат уходит на выставки, планирование помёта. Иногда к производителю ты едешь через полмира для того, чтобы получить то, что задумал. Всё это удовольствие достаточно недешёвое. Когда так называемые чёрные заводчики и люди, которые просто решили скрестить своих бульдогов, не понимают, что есть несколько типов, есть породные линии, бульдожата не совсем соответствует стандарту. Могут вязать и бракованных собак. Сейчас получило большое развитие разведение цветных бульдогов — черные, лиловые, серые, норкового цвета. Это несоответствие стандарту ФЦИ, по которому любой окрас, кроме рыжего, белого и тигрового считается браком. Другие щенки никогда не получат допуск к разведению. Либо при осмотре кинологов в документах будет стоять пометка, что это брак. Но мода есть мода. Назвали эксклюзивом, и они сейчас получили достаточно широкое распространение. Собаки, в которых ведут отбор по цвету, а не по здоровью, не по породным качествам, - это большая проблема.

- Обратимся к другим проблемам, городским. Следующий вопрос к вам, как к депутату Псковской городской Думы: как вы оцениваете инфраструктуру для собак в Пскове и уровень ответственности самих собаководов?

- Инфраструктуры скорее нет, чем она есть. На весь город площадок для занятий с животными раз-два и обчелся. Инфраструктуру надо развивать, здесь еще достаточно большое поле для деятельности. Что касается уровня ответственности, здесь зависит от каждого человека, насколько он сам себя ощущает в этом мире, насколько он сам ответственен, какой у него уровень культуры и как он ухаживает за своим животным, не доставляет ли беспокойства другим людям. Ведь любить собаку - это значит с уважением относиться к тем, кто живет рядом, кто, может быть, не любит собак. Да, не хватает мест для выгула, и поэтому пользуются общественными местами. Есть места, в которых выгул собак запрещен, и люди в основном не водят туда животных. Но при этом ещё нет у нас того уровня, чтобы за каждой собакой убирали, чтобы уважительно относились к тем, кто рядом.

- Чего не хватает, чтобы наконец достичь этого уровня?

- На сегодняшний день принят закон об ответственном обращении и о содержании животных. В Пскове есть правила благоустройства, в которых тоже прописано, как должны вести себя владельцы животных. Но на сегодняшний день эти правила не очень работают. Потому что очень сложно, например, контролирующим органам определить нарушителя. То есть, если ваша собака справляет нужду на улице, и вы за ней не убираете, то должна быть фото, видеофиксация. Организовать это достаточно сложно. И механизмов, которые очень четко говорят о том, как это надо делать, пока нет.

- Будем надеяться, что в будущем они появятся. Наше время подошло к концу. Спасибо, Юлия Валерьевна, за интересную беседу, а вашему спутнику благодарность за то, что он порадовал нас своим присутствием. На этом выпуск программы «Зверьё моё» на «ПЛН FM» завершён, до новых встреч!