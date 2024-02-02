Общество

Члены псковских профсоюзов отдадут дневной заработок на нужды СВО

Трудовой коллектив Псковского областного совета профсоюзов в полном составе принимает участие в патриотической акции Федерации независимых профсоюзов России «Профсоюзы России - Za СВОих!». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Перед сотрудниками с обращением выступил председатель профобъединения Игорь Иванов с просьбой принять участие в патриотической акции и отправить добровольное пожертвование в размере однодневного заработка для приобретения и передачи Вооружённым силам России средств защиты населения от террористических атак. И подкрепил личным примером - первым написал заявление о перечислении заработка в фонд патриотической акции и передал его в финансовый отдел организации.

«Уверен, что в ближайшее время к акции присоединятся сотрудники профсоюзных учреждений Псковской области, что позволит только на начальном этапе охватить порядка 1000 работников. Активную позицию занимают и отраслевые профсоюзы региона, идёт полномасштабное информирование о проводимой акции социальных партнёров и трудовых коллективов!» - рассказал Игорь Иванов