Общество

Сомнолог назвал вредным ежедневный подъем по будильнику

О вреде подъёма по будильнику предупредил руководитель центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин.

Как отметил врач, просыпаться по будильнику не следует вообще никому. «В некоторых ситуациях (например, надо в аэропорт, на поезд, экзамен или раннее событие) будильником можно воспользоваться. Но те, кто просыпается на постоянной основе, лишают себя главного в жизни — достаточного количества сна», — цитирует его RT.

Он подчеркнул важность подъёма без будильника, отметив, что самый простой способ — раньше ложиться.

«Тогда человек будет в установленное время просыпаться, потому что в головном мозге есть собственный будильник. У нас есть центральные биологические часы, которые не просто будят нас, а работают на генетическом уровне. То есть работа часов связана с работой генома», — пояснил Калинкин.

При этом сомнолог назвал определённые виды патологий, при наличии которых очень сложно просыпаться. Например, такое встречается у больных с нарушением дыхания во время сна — апноэ.

«Большинство людей, если будут раньше ложиться, то будут раньше просыпаться и без будильника. То есть человек может выставить себе любое время — хоть шесть, хоть семь утра, если он будет ложиться раньше, досыпать свою норму, которая составляет от семи до девяти часов, тем самым он будет вставать без будильника и в то время, когда ему необходимо», — объяснил Калинкин.

Он также добавил, что, к сожалению, большинство людей имеют «задержку фазы засыпания».

«Мы проводили в одном из университетов Москвы крупное исследование, оказалось, что 80% студентов ложатся в интервале с 12 до трёх часов ночи. А если у них утренняя пара, то, естественно, им приходится вставать по будильнику, они не выспались и не отдохнули, не запоминают информацию, хуже учатся, хуже проходит социальная адаптация», — рассказал эксперт.