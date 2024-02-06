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Общество

Суд заочно арестовал Бориса Акунина* за призывы к терроризму

06.02.2024 10:16|ПсковКомментариев: 1

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за призывы к терроризму и распространение ложной информации о Вооруженных силах России, пишет ТАСС.

«Судом в отношении Чхартишвили* избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно сроком на два месяца, который начнет исчисляться с момента его задержания», - сказала собеседница агентства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Источник: Псковская Лента Новостей
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