Общество

Суд заочно арестовал Бориса Акунина* за призывы к терроризму

Басманный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили*, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) за призывы к терроризму и распространение ложной информации о Вооруженных силах России, пишет ТАСС.

«Судом в отношении Чхартишвили* избрана мера пресечения в виде содержания под стражей заочно сроком на два месяца, который начнет исчисляться с момента его задержания», - сказала собеседница агентства.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.