Общество

Секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что он нищенствует

Секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил, что он нищенствует «как и все семьи в нашей стране».

«Была защита материнства и детства, было право на отдых, право на труд. Сейчас чиновники или депутаты заявляют, что надо рожать по четыре, по пять детей. Как можно рожать, если у нас некоторые зарабатывают по полтора миллиарда, а кредиты молодым семьям дают под 16-18%. Откуда молодым семьям взять первоначальный взнос, чтобы заложить фундамент своей семейной ячейки и заводить детей? Первый ребенок – это бедность, второй ребенок – уже нищета, я по себе знаю», – рассказал Дмитрий Михайлов.

Главный редактор ПЛН, ведущий программы Александр Савенко уточнил у гостя студии: «Вы нищенствуете?»

«Да, – ответил Дмитрий Михайлов. - Как и все семьи в нашей стране».