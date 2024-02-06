Общество

За неделю в Псковской области выявили 33 случая гриппа

4 773 случая ОРВИ выявили в Псковской области на неделе с 29 января по 4 февраля. Показатель заболеваемости составил 81,20 на 10 тысяч населения. В том числе зарегистрировано 33 случая гриппа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Заболеваемость в области по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,6%, в Пскове – на 6,3 %. Доля детей в возрасте до 14 лет среди заболевших составила 62,5%. В Пскове зарегистрировано 2282 случая ОРВИ или 47,8% от общего количества заболеваний по области.

По результатам лабораторных исследований материала от больных на наличие респираторных вирусов выявлено 1,8% положительных проб. Среди положительных результатов вирусы гриппа составили 79,1%, в том числе вирусы гриппа А несубтипированные – 79,2%, вирусы гриппа А (H3N2) – 1,9%, вирусы гриппа В – 18,9%.

Из числа прочих положительных проб: метапневмовирусы – 8,9%, риновирусы – 7,5%, РС-вирусы – 4,5%.