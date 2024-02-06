Общество

Почему самолеты в Пскове часто задерживают, ответил Артем Тарасов

Самолеты в Псковском международном аэропорту «Княгиня Ольга» часто задерживают из-за погодных условий. Об этом директор аэропорта Артем Тарасов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть ситуации, когда не все зависит от того, убрана ли полоса. Существует такое понятие, как облачность. Если нижний край облаков низок, то самолет просто не сядет. Поэтому мы вынуждены вместе с экипажами ждать, пока приподнимутся облака, чтобы самолет мог спокойно сесть», - рассказал Артем Тарасов.

Также рейсы могут задерживать из-за снежных зарядов, ледяных дождей, тумана. Как пояснил гость студии, аэропорт находится среди болот, поэтому туман там поднимается часто.

«Полосу строили еще во времена Великой Отечественной войны. В то время, наверное, это было вызвано необходимостью — вокруг полосы болота, что затрудняло проникновения. Но теперь у нас специфичные погодные условия, поскольку вокруг болота, часто на полосе возникает туман», - заметил директор аэропорта.