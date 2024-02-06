Общество

Псковская платформа видеомониторинга «Лесохранитель» установлена на 2,7 тысячи камер по всей России

К платформе видеомониторинга «Лесохранитель», которая разработана псковскими специалистами, подключено около 2,7 тыс камер по всей России. Этот во многом уникальный цифровой продукт сейчас успешно используют в 58 регионах нашей страны. О собственных цифровых разработках Псковская область во вторник, 6 февраля, рассказывала на стенде региона на Международной выставке-форуме «Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области, сегодня в рамках Форума национальных достижений проходит День цифровой экономики.

К флагманским информационным системам, которые разработаны в регионе и масштабируются на территории всей страны, также относятся «Социальный комплекс» и «Цифровое образование Псковской области». Все они основаны исключительно на отечественном программном обеспечении и полностью соответствуют требованиям импортозамещения. Цифровые программы активно используются и на территории новых субъектов, где они актуальны.

Кроме того, регион активно готовит и новых грамотных специалистов компетенциям в сфере цифровой экономики. Более 900 школьников старших классов прошли обучение по программе «Код будущего», в регионе прошло 17 различных федеральных «Уроков цифры», на площадке ПсковГУ реализуется 5 программ допобразования в IT-сфере.

Псковская область серьезные усилия предпринимает и по развитию инфраструктуры связи. Так, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» более 600 организаций бюджетной сферы обеспечены услугами телекоммуникаций, более 100 сельских клубов и библиотек обеспечены беспроводными сетями WIFI, более 260 школ и колледжей подключены к Единой сети передачи данных.

Специалисты управления цифрового развития и связи правительства Псковской области не только представили достижения региона на стенде области, но и участвовали в деловой программе Дня цифровой экономики. Главным мероприятием деловой программы стала пленарная сессия, посвящённая главным достижениям этой отрасли. На пленарной сессии подвели итоги реализации национального проекта «Цифровая экономика», обсудили инициативы по реализации национального проекта «Экономика данных», который стартует в 2025 году.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко отметил высокое значение информационно-коммуникационных технологий в жизни современного человека, а также активное развитие ИТ-отрасли в России. «Наша ИКТ-отрасль находится в стадии нового технологического рывка. Мы ежегодно наблюдаем рост трафика на 30–50%, всё большее развитие получают гибридные сети. Активно развиваются российские ИТ-решения. В реестре отечественного ПО зарегистрировано 19,8 тыс программных продуктов и баз данных», — указал Дмитрий Чернышенко.

На сессии также рассмотрели такие вопросы, как развитие кадрового потенциала в отечественной ИТ-отрасли, государственная поддержка перехода на цифровое взаимодействие граждан, бизнеса и государства, ИТ-безопасность и другие.

В День цифровой экономики на выставке «Россия» также выступили лучшие эксперты отрасли, прошли мастер-классы по промт-инжинирингу, лекции от ведущих разработчиков об искусственном интеллекте и развитии беспилотников и консультации.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации.