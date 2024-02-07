Общество

Многодетные семьи Псковской области могут стать участниками всероссийского проекта

Многодетные семьи Псковской области могут стать участниками Всероссийского проекта «Многодетная Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках проекта реализуются два масштабных мероприятия: форум многодетных семей «Многодетная Россия» и Всероссийский спортивный фестиваль «Здоровая семья — сильная Россия», которые вошли в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи. Всероссийский проект «Многодетная Россия» реализуется с 2020 года и направлен на формирование позитивного образа многодетных семей и решение задач по улучшению качества жизни семей с детьми и демографической ситуации в стране.

Программа форума многодетных семей рассчитана на шесть месяцев и включает в себя самые разные мероприятия. В их числе: конкурс социальных проектов «В кругу семьи», акция «Семь добрых слов», конкурс фотографий «Детство — это маленькая жизнь», конференция «Многодетность — богатство нации!» и др.

Всероссийский спортивный фестиваль представляет собой масштабную инициативу, стимулирующую и поддерживающую культуру здорового образа жизни в семьях с детьми и включает в себя серию мероприятий и акций, направленных на укрепление физического и психологического благополучия участников и популяризацию занятий спортом в повседневной жизни. Фестиваль включает следующие мероприятия: творческий конкурс «Семейный олимп», конкурс фотографии «ЗаБудущее», семейный кроссовый забег, серия мастер-классов «Путь чемпиона», акция «Спортивный день» и др.

К участию на разных этапах будут привлечены представители исполнительной и законодательной власти федерального и регионального уровня, экспертное сообщество, многодетные семьи.

Планируется, что всего в проекте примут участие более 80 регионов страны и более 3000 многодетных семей и 100 общественных организаций.

Подробная информация о конкурсах и анкета участника размещены на сайте проекта.

Условия и порядок участия в мероприятиях размещены на сайте фонда и на сайте РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».

Всероссийский проект «Многодетная Россия» реализует фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы».