Общество

Профсоюзный дайджест-2023: самые яркие события псковских профсоюзов

Защита прав трудящихся, организация отдыха и оздоровления, работа с молодежью, а также акции, автопробеги, концерты в поддержку участников СВО — это не полный перечень большой работы, которую проводил Псковский областной совет профсоюзов в 2023 году. Наиболее яркие события прошедшего года вспомнила Псковская Лента Новостей.

«Только вперед!». В Пскове прошел региональный форум работающей молодежи

24-26 марта в Пскове прошел Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области. На протяжении трех дней проходили тренинги, лекции, квизы, экскурсии по местным предприятиям. Площадка форума смогла принять всех участников – порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты. География мероприятия: 18 муниципалитетов Псковской области.

Открывая форум, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов призвал молодежь быть требовательнее и активнее: «Старшее поколение, бывает, учит нас быть скромнее. Не надо быть скромнее, надо быть со своим задором, надо просить больше, надо идти вперед!».

Игорь Иванов подчеркнул, что все работающие люди имеют право трудиться в хороших условиях: с достойной заработной платой, коллективным договором, соблюдением требований охраны труда. Добиться этого, по его словам, может помочь профсоюз.

«Приглашаю всех вступить в брак с профсоюзом, вступить в нашу большую профсоюзную семью», - обратился к участникам форума Игорь Иванов и призвал молодежь инициировать создание первичных профсоюзных организаций в своих учреждениях и на своих предприятиях.

«Мне кажется, это золотая связка – когда вместе исполнительная связь, ответственные работодатели и профсоюз. И мы эту связку должны показать нашей молодежи. Нам хотелось бы, чтобы участники этого форума, молодые люди, себя неразрывно связывали с нашим профсоюзным профессиональным движением, чтобы они пришли работать в организацию, где есть профсоюз, а если и нет – попытались бы инициировать его создание, а мы бы им в этом помогли. Этот форум – площадка настоящего живого общения. Смотрите, у людей глаза горят, люди довольны. Целых три дня насыщенная программа, встречи. Наверное, это необходимо сегодня нам всем, а особенно – нашей молодежи», - прокомментировал открытие форума Игорь Иванов.

За солидарность трудящихся! Первомай отметили автопробегом и концертом

1 мая в Пскове прошел профсоюзный автопробег, приуроченный к празднику Весны и Труда. В этом году автопробег прошел с лозунгом «Солидарность трудящихся - единство страны». 10 экипажей, порядка 50 профсоюзных активистов, стартовали с улицы Советской и проследовали по маршруту: улица Советская - площадь Победы - памятник 6-й роте - памятник в честь 50-летия Красной Армии - улица Советская. Цветы возлагали на каждой остановке.

Продолжением профсоюзного автопробега стал благотворительный концерт в большом зале Дома профсоюзов. В рамках мероприятия осуществляется сбор вещевой и денежной помощи в поддержку участников специальной военной операции.

Перед зрителями выступили официальные лица, в частности, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Под знаменами профсоюзов этот праздник отмечают, как День солидарности трудящихся. В этот день мы еще раз подчеркиваем, как важно всему народу нашей страны сейчас выступать единым, солидарным фронтом против внешних угроз. Выстоять, сплотиться и победить. Каждый на своем рабочем месте может и должен сделать свой вклад в победу. А затем своим трудом помочь обеспечить рост и благосостояние всех жителей Российской Федерации», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также пожелал псковичам здоровья, благополучия и сил для новых трудовых побед. «И помните, наша сила в единстве. Солидарность трудящихся - единство страны!» – добавил лидер профсоюзов.

Новый уровень взаимодействия. Руководитель облсовпрофа встретился с губернатором

6 июня состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова. Стороны обсудили поддержку работников бюджетной сферы и вопросы социального партнерства, а также договорились о реализации ряда инициатив, касающихся укрепления сотрудничества между правительством области и облсовпрофом.

Так, действие программы сохранения кадров и укрепления кадрового потенциала работников образования в Псковской области будет пролонгировано и в 2024 году. При поддержке региональной власти в санаториях проходят оздоровление псковские педагоги и воспитатели. Проработан вопрос включения в программу работников всего бюджетного сектора.

Также на встрече запланировали обновить региональное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений и учесть в нем лучшие практики других регионов.

На новый уровень взаимодействия вывели и работу по регулированию социально-трудовых отношений в районах. Она организована в формате заседаний двух- и трехсторонних муниципальных комиссий, которые планируется создать. Ранее по предложению губернатора органы профсоюзов заключили соглашения о сотрудничестве практически со всеми районами. По словам Игоря Иванова, это стало причиной беспрецедентного доверия со стороны работников и высокого уровня социального партнерства.

Своих не бросаем! Профсоюзы окажут поддержку семьям участников СВО

23 августа Псковский областной совет профессиональных союзов подписал соглашение с Государственным Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Псковской области. Теперь члены семей участников СВО смогут оздоравливаться в учреждениях профсоюзов Псковской области на льготных условиях.

Также совместно с Фондом профсоюзы начали акцию «Собери ребёнка в школу» и передали партию рюкзаков, настольных ламп, канцелярской продукции для детей, у которых отцы героически погибли, сражаясь в зоне СВО.

«Пообщавшись с одной из таких семей, понимаешь, что наша поддержка как никогда необходима, а дети – наше будущее, и мы должны быть все вместе. Договорились, что в ближайшее время для мам и детей участников СВО мы организуем экскурсионную поездку в Изборск и Печоры. Своих не бросаем!» – прокомментировал встречу председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Помогаем армии. Автомобиль УАЗ передали профсоюзы для участников СВО

6 октября в Пскове прошел концерт в поддержку участников СВО. Это уже третий концерт, организаторами которого выступают Псковский областной совет профсоюзов и УМВД России по Псковской области. В ходе концерта собрано более 60 тысяч рублей.

Перед самым концертом состоялась передача автомобиля УАЗ «Патриот» участникам специальной военной операции от Псковского облсовпрофа и профсоюзного санатория «Хилово». Транспортное средство с собранным профсоюзами Псковской области гуманитарным грузом благополучно прибыло в зону выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, были закуплены медикаменты, материалы и инструмент, необходимые участникам СВО. Среди них палатка, средства гигиены, метизы.

Представители профсоюзных организаций и облсовпрофа также передали очередную партию питьевой и минеральной воды для участников СВО.

«Профсоюзы продолжают активно помогать нашей армии. Сопереживание и непосредственный личный вклад — с таким внутренним настроением сегодня пришли профсоюзные активисты и жители Пскова на концерт. Результат виден каждому. Очередная партия помощи сразу отправлена получателям в зоне СВО. Мы едины, солидарны и поэтому непобедимы!» - прокомментировал результаты концерта председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«За достойный труд!». Профсоюзы провели акции в защиту интересов трудящихся

7 октября профсоюзы провели акции в защиту законных прав и интересов трудящихся. Отраслевые и первичные организации присоединилась к интернет-акции в рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд».

«Этот день напоминает нам о важности защиты прав работников и создания условий для достойного и справедливого труда. Мы, профсоюзы Псковской области, являемся защитниками интересов трудящихся и наша задача - бороться за улучшение их жизни и трудовых условий. Приоритетными задачами профсоюзных организаций являются достойная заработная плата работников, безопасные условия труда, развитие социального партнёрства и расширение возможностей объединения в профсоюзы для всех категорий трудящихся. В этот день мы призываем каждого из вас присоединиться к нашим действиям и поддержать наши инициативы. Давайте объединим наши усилия и сделаем все возможное для того, чтобы каждый работник Псковской области имел достойные условия труда и получал заслуженную оплату за свой труд», - отметил председатель Псковской областной организации профсоюзов Игорь Иванов.

С днем рождения! Облсовпроф отметил 75-летие

В октябре Псковский областной совет профессиональных союзов отметил 75-летие. В связи с этой датой в актовом зале Дома профсоюзов прошло торжественное мероприятие.

«30 октября исполняется 75 лет. Профсоюзы прошли большой и противоречивый труд. Современные профсоюзы в системе социального партнерства делают многое», – сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В начале 90-х годов в стране началось реформирование профсоюзов, совпадающее фактически с возрождением российских профсо­юзов – образованием Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Псковский облсовпроф стал членской организацией ФНПР и на первое место в своей деятельности поставил задачу защиты социально-трудовых прав и законных интересов человека труда, борьбу за социальную справедливость. Основные усилия были направлены на развитие социального партнер­ства с органами исполнительной власти и объединениями работодателей.

Игорь Иванов подчеркнул, что в Псковской области действует 67 соглашений, которые помогают реализовывать социальное партнёрство, и 639 первичных профсоюзных организаций. «Главной целью профсоюзов была и остаётся борьба за достойный труд и достойную жизнь людей», - отметил он.

«Масштаб завораживает!» Лидеры облсовпрофа посетили выставку-форум «Россия»

11 декабря председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателем Общественной палаты Псковской области Натальей Горбачёвой посетили стенд Псковской области на Международной выставка-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Выставка-форум открылась 4 ноября в День народного единства. Событие посвящено главным достижениям всех регионов России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве, транспорте и продлится до весны следующего год.

«Мы посетили много стендов. И надо отметить, что величие выставки поражает. Здесь ощущается мощь и величие нашей страны. Масштаб этого патриотического мероприятия завораживает! Псков, по моему мнению, в числе лучших стендов. Здесь и история, и великолепный интерактив, и всё для того, чтобы познакомиться с нашей древней псковской землей. Представили наши профсоюзные санатории и базы отдыха. Несомненно, в результате этой выставки на Псковщину приедет еще больше туристов. Ждем в гости!» - прокомментировал посещение выставки Игорь Иванов.

Инна Ильина