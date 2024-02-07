Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Псков кофейни и пекарни
Два хита псковской кухни
2024 вызовы и угрозы
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Академия Слуха» подарки 1+1
«Зенча-Псков» кто там?
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 07.02.2024 07:360 Европейскую часть России накрывает чрезвычайно мощный циклон «Ольга» 07.02.2024 22:201 Число ТОСов в Псковской области возросло до 624 07.02.2024 22:000 Многодетные семьи Псковской области могут стать участниками всероссийского проекта 07.02.2024 21:400 Родителям 3 тысяч детей в Псковской области назначили единовременное пособие в 2023 году 07.02.2024 21:390 Туристский информационный центр организует кинопоказ патриотических фильмов 07.02.2024 21:200 Псковичи принимают участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»
 
 
 
Самое популярное 31.01.2024 07:4113 ПВО уничтожила беспилотник в Псковской области ночью - Минобороны РФ 31.01.2024 11:174 Почти 30-градусные морозы вернутся в Псковскую область в феврале 02.02.2024 10:410 Автомобиль врезался в дерево под Псковом, один человек погиб. ФОТО 04.02.2024 09:150 Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области 06.02.2024 12:5611 Секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что он нищенствует
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Профсоюзный дайджест-2023: самые яркие события псковских профсоюзов

07.02.2024 16:20|Псков

Защита прав трудящихся, организация отдыха и оздоровления, работа с молодежью, а также акции, автопробеги, концерты в поддержку участников СВО — это не полный перечень большой работы, которую проводил Псковский областной совет профсоюзов в 2023 году. Наиболее яркие события прошедшего года вспомнила Псковская Лента Новостей.

 

«Только вперед!». В Пскове прошел региональный форум работающей молодежи

24-26 марта в Пскове прошел Второй региональный форум работающей молодежи Псковской области. На протяжении трех дней проходили тренинги, лекции, квизы, экскурсии по местным предприятиям. Площадка форума смогла принять всех участников – порядка 80 человек, среди них молодые специалисты, работающие в бюджетной сфере, индивидуальные предприниматели, самозанятые и студенты. География мероприятия: 18 муниципалитетов Псковской области.

Открывая форум, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов призвал молодежь быть требовательнее и активнее: «Старшее поколение, бывает, учит нас быть скромнее. Не надо быть скромнее, надо быть со своим задором, надо просить больше, надо идти вперед!».

Игорь Иванов подчеркнул, что все работающие люди имеют право трудиться в хороших условиях: с достойной заработной платой, коллективным договором, соблюдением требований охраны труда. Добиться этого, по его словам, может помочь профсоюз.

«Приглашаю всех вступить в брак с профсоюзом, вступить в нашу большую профсоюзную семью», - обратился к участникам форума Игорь Иванов и призвал молодежь инициировать создание первичных профсоюзных организаций в своих учреждениях и на своих предприятиях.

«Мне кажется, это золотая связка – когда вместе исполнительная связь, ответственные работодатели и профсоюз. И мы эту связку должны показать нашей молодежи. Нам хотелось бы, чтобы участники этого форума, молодые люди, себя неразрывно связывали с нашим профсоюзным профессиональным движением, чтобы они пришли работать в организацию, где есть профсоюз, а если и нет – попытались бы инициировать его создание, а мы бы им в этом помогли. Этот форум – площадка настоящего живого общения. Смотрите, у людей глаза горят, люди довольны. Целых три дня насыщенная программа, встречи. Наверное, это необходимо сегодня нам всем, а особенно – нашей молодежи», - прокомментировал открытие форума Игорь Иванов.

За солидарность трудящихся! Первомай отметили автопробегом и концертом

1 мая в Пскове прошел профсоюзный автопробег, приуроченный к празднику Весны и Труда. В этом году автопробег прошел с лозунгом «Солидарность трудящихся - единство страны». 10 экипажей, порядка 50 профсоюзных активистов, стартовали с улицы Советской и проследовали по маршруту: улица Советская - площадь Победы - памятник 6-й роте - памятник в честь 50-летия Красной Армии - улица Советская. Цветы возлагали на каждой остановке.

Продолжением профсоюзного автопробега стал благотворительный концерт в большом зале Дома профсоюзов. В рамках мероприятия осуществляется сбор вещевой и денежной помощи в поддержку участников специальной военной операции.

Перед зрителями выступили официальные лица, в частности, председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

«Под знаменами профсоюзов этот праздник отмечают, как День солидарности трудящихся. В этот день мы еще раз подчеркиваем, как важно всему народу нашей страны сейчас выступать единым, солидарным фронтом против внешних угроз. Выстоять, сплотиться и победить. Каждый на своем рабочем месте может и должен сделать свой вклад в победу. А затем своим трудом помочь обеспечить рост и благосостояние всех жителей Российской Федерации», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также пожелал псковичам здоровья, благополучия и сил для новых трудовых побед. «И помните, наша сила в единстве. Солидарность трудящихся - единство страны!» – добавил лидер профсоюзов.

Новый уровень взаимодействия. Руководитель облсовпрофа встретился с губернатором

6 июня состоялась рабочая встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Псковского областного совета профессиональных союзов Игоря Иванова. Стороны обсудили поддержку работников бюджетной сферы и вопросы социального партнерства, а также договорились о реализации ряда инициатив, касающихся укрепления сотрудничества между правительством области и облсовпрофом.

Так, действие программы сохранения кадров и укрепления кадрового потенциала работников образования в Псковской области будет пролонгировано и в 2024 году. При поддержке региональной власти в санаториях проходят оздоровление псковские педагоги и воспитатели. Проработан вопрос включения в программу работников всего бюджетного сектора.

Также на встрече запланировали обновить региональное трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых отношений и учесть в нем лучшие практики других регионов.

На новый уровень взаимодействия вывели и работу по регулированию социально-трудовых отношений в районах. Она организована в формате заседаний двух- и трехсторонних муниципальных комиссий, которые планируется создать. Ранее по предложению губернатора органы профсоюзов заключили соглашения о сотрудничестве практически со всеми районами. По словам Игоря Иванова, это стало причиной беспрецедентного доверия со стороны работников и высокого уровня социального партнерства.

Своих не бросаем! Профсоюзы окажут поддержку семьям участников СВО

23 августа Псковский областной совет профессиональных союзов подписал соглашение с Государственным Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Псковской области. Теперь члены семей участников СВО смогут оздоравливаться в учреждениях профсоюзов Псковской области на льготных условиях.

Также совместно с Фондом профсоюзы начали акцию «Собери ребёнка в школу» и передали партию рюкзаков, настольных ламп, канцелярской продукции для детей, у которых отцы героически погибли, сражаясь в зоне СВО.

«Пообщавшись с одной из таких семей, понимаешь, что наша поддержка как никогда необходима, а дети – наше будущее, и мы должны быть все вместе. Договорились, что в ближайшее время для мам и детей участников СВО мы организуем экскурсионную поездку в Изборск и Печоры. Своих не бросаем!» – прокомментировал встречу председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Помогаем армии. Автомобиль УАЗ передали профсоюзы для участников СВО

6 октября в Пскове прошел концерт в поддержку участников СВО. Это уже третий концерт, организаторами которого выступают Псковский областной совет профсоюзов и УМВД России по Псковской области. В ходе концерта собрано более 60 тысяч рублей.

Перед самым концертом состоялась передача автомобиля УАЗ «Патриот» участникам специальной военной операции от Псковского облсовпрофа и профсоюзного санатория «Хилово». Транспортное средство с собранным профсоюзами Псковской области гуманитарным грузом благополучно прибыло в зону выполнения задач специальной военной операции. Кроме того, были закуплены медикаменты, материалы и инструмент, необходимые участникам СВО. Среди них палатка, средства гигиены, метизы.

Представители профсоюзных организаций и облсовпрофа также передали очередную партию питьевой и минеральной воды для участников СВО.

«Профсоюзы продолжают активно помогать нашей армии. Сопереживание и непосредственный личный вклад — с таким внутренним настроением сегодня пришли профсоюзные активисты и жители Пскова на концерт. Результат виден каждому. Очередная партия помощи сразу отправлена получателям в зоне СВО. Мы едины, солидарны и поэтому непобедимы!» - прокомментировал результаты концерта председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«За достойный труд!». Профсоюзы провели акции в защиту интересов трудящихся

7 октября профсоюзы провели акции в защиту законных прав и интересов трудящихся. Отраслевые и первичные организации присоединилась к интернет-акции в рамках Всероссийской акции профсоюзов «За достойный труд».

«Этот день напоминает нам о важности защиты прав работников и создания условий для достойного и справедливого труда. Мы, профсоюзы Псковской области, являемся защитниками интересов трудящихся и наша задача - бороться за улучшение их жизни и трудовых условий. Приоритетными задачами профсоюзных организаций являются достойная заработная плата работников, безопасные условия труда, развитие социального партнёрства и расширение возможностей объединения в профсоюзы для всех категорий трудящихся. В этот день мы призываем каждого из вас присоединиться к нашим действиям и поддержать наши инициативы. Давайте объединим наши усилия и сделаем все возможное для того, чтобы каждый работник Псковской области имел достойные условия труда и получал заслуженную оплату за свой труд», - отметил председатель Псковской областной организации профсоюзов Игорь Иванов.

С днем рождения! Облсовпроф отметил 75-летие

В октябре Псковский областной совет профессиональных союзов отметил 75-летие. В связи с этой датой в актовом зале Дома профсоюзов прошло торжественное мероприятие.

«30 октября исполняется 75 лет. Профсоюзы прошли большой и противоречивый труд. Современные профсоюзы в системе социального партнерства делают многое», – сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

В начале 90-х годов в стране началось реформирование профсоюзов, совпадающее фактически с возрождением российских профсо­юзов – образованием Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Псковский облсовпроф стал членской организацией ФНПР и на первое место в своей деятельности поставил задачу защиты социально-трудовых прав и законных интересов человека труда, борьбу за социальную справедливость. Основные усилия были направлены на развитие социального партнер­ства с органами исполнительной власти и объединениями работодателей.

Игорь Иванов подчеркнул, что в Псковской области действует 67 соглашений, которые помогают реализовывать социальное партнёрство, и 639 первичных профсоюзных организаций. «Главной целью профсоюзов была и остаётся борьба за достойный труд и достойную жизнь людей», - отметил он.

«Масштаб завораживает!» Лидеры облсовпрофа посетили выставку-форум «Россия»

11 декабря председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов совместно с председателем Общественной палаты Псковской области Натальей Горбачёвой посетили стенд Псковской области на Международной выставка-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

Выставка-форум открылась 4 ноября в День народного единства. Событие посвящено главным достижениям всех регионов России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве, транспорте и продлится до весны следующего год.

«Мы посетили много стендов. И надо отметить, что величие выставки поражает. Здесь ощущается мощь и величие нашей страны. Масштаб этого патриотического мероприятия завораживает! Псков, по моему мнению, в числе лучших стендов. Здесь и история, и великолепный интерактив, и всё для того, чтобы познакомиться с нашей древней псковской землей. Представили наши профсоюзные санатории и базы отдыха. Несомненно, в результате этой выставки на Псковщину приедет еще больше туристов. Ждем в гости!» - прокомментировал посещение выставки Игорь Иванов.

Инна Ильина

Теги: #облсовпроф #2023 #события
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли вводить единовременную выплату за вступление в брак?
В опросе приняло участие 137 человек
07.02.2024, 22:300 Как избежать долгой акклиматизации на отдыхе, объяснил врач 07.02.2024, 22:201 Число ТОСов в Псковской области возросло до 624 07.02.2024, 22:000 Многодетные семьи Псковской области могут стать участниками всероссийского проекта 07.02.2024, 21:400 Родителям 3 тысяч детей в Псковской области назначили единовременное пособие в 2023 году
07.02.2024, 21:390 Туристский информационный центр организует кинопоказ патриотических фильмов 07.02.2024, 21:270 Выставку портретов Пушкина откроет в Ульяновске музей-заповедник «Михайловское» 07.02.2024, 21:200 Псковичи принимают участие в международном конкурсе «Расскажи миру о своей Родине» 07.02.2024, 21:090 Более 90% детей-сирот в Псковской области воспитывается в семьях
07.02.2024, 21:000 Члены псковского научного кружка поделились опытом с Академией ФСИН России 07.02.2024, 20:530 Более 600 самозанятых в Псковской области получили поддержку на площадке центра «Мой бизнес» 07.02.2024, 20:520 Погибшего мужчину обнаружили вблизи сгоревшего дома в Новоржевском районе 07.02.2024, 20:400 Капитальный ремонт улиц начался в псковском микрорайоне Шабаны
07.02.2024, 20:400 Онлайн-программу об изобретениях военного времени смогут увидеть псковичи 07.02.2024, 20:300 Рост экономики РФ в 2023 году оказался самым высоким за последнее десятилетие 07.02.2024, 20:200 Турция стала популярным весенним направлением у россиян 07.02.2024, 20:100 Зампредседателя СК России провел совещание по вопросам расследования преступлений в Псковской области
07.02.2024, 20:000 Псковичей в хорошей физической форме приглашают на службу по контракту 07.02.2024, 19:540 Мужчина пострадал во время пожара в Струго-Красненском районе 07.02.2024, 19:400 Народный артист России Сергей Мигицко об участии в озвучке сериала «Пушкин и Михайловское» 07.02.2024, 19:270 Молодой человек сломал руку на заводе в Великих Луках
07.02.2024, 19:220 Петр Крупеня поставил на личный контроль ситуацию с обеспечением жильем нуждающихся псковичей 07.02.2024, 19:200 Минпросвещения сообщило о росте доступности дошкольного образования 07.02.2024, 19:090 Псковская молодёжь побывала на видеоэкскурсии по некрополю Ганнибалов и Пушкиных 07.02.2024, 19:080 Судимого за оборот наркотиков псковича отправят в тюрьму за сбыт «соли»
07.02.2024, 19:000 Псковские росгвардейцы приняли участие в соревнованиях «Вечно живые» в Петербурге 07.02.2024, 18:540 Автопробег памяти Александра Матросова стартует из Локни 22 февраля 07.02.2024, 18:451 Приставы проведут приём граждан по вопросам защиты их прав в Пскове 07.02.2024, 18:442 Пойманная в Великих Луках курьер мошенников при полиции позвонила своему «работодателю». ВИДЕО
07.02.2024, 18:290 Опрос ПЛН-ТВ: Опасаются ли псковичи високосного года? 07.02.2024, 18:270 Семь короткометражных новелл о российских учёных покажут в Молодёжном центре Пскова 07.02.2024, 18:150 Пункт отбора на службу по контракту наградил члена Молодежного совета Псковского облсовпрофа 07.02.2024, 18:000 В Минздраве заявили о сокращении детской и младенческой смертности в России
07.02.2024, 17:500 Особенности декларационной кампании-2024 станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН 07.02.2024, 17:490 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 февраля 07.02.2024, 17:440 Пскович попытался откупиться от полицейских и попал под следствие 07.02.2024, 17:410 Прием заявок на участие в региональном конкурсе ТОСов продлится до 13 февраля
07.02.2024, 17:300 До -16 градусов прогнозируют в Псковской области 8 февраля 07.02.2024, 17:190 «Армрестлинг»: КПРФ vs ЛДПР на президентских выборах. ВИДЕО 07.02.2024, 17:100 Областной суд оставил в силе решение обязать администрацию Пскова дать квартиру медику-сироте 07.02.2024, 17:000 Аистёнок с фиолетовым кольцом пропал в Гдовском районе
07.02.2024, 16:491 Новые передвижные медкомплексы поступили в учреждения здравоохранения Псковской области 07.02.2024, 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 07.02.2024, 16:370 Губернатор положительно оценил условия для медперсонала на новом посту скорой помощи в Черехе 07.02.2024, 16:200 Профсоюзный дайджест-2023: самые яркие события псковских профсоюзов
07.02.2024, 16:140 Сбер ускорит время одобрения заявок на проектное финансирование жилья 07.02.2024, 16:112 Отравляющий воздух российский завод закрыли по решению суда 07.02.2024, 16:000 За работу курьером у мошенников в Великих Луках осудили 21-летнюю девушку 07.02.2024, 15:481 Наталью Юрченко наградили за личный вклад в проект «Женское движение Единой России»
07.02.2024, 15:410 «Беседка»: Народный артист РФ Сергей Мигицко о роли Пушкина в его творчестве и бесплатных советах поэта 07.02.2024, 15:310 Выставку гравюр XIX века представил в Вечаше музей «Исаакиевский собор» 07.02.2024, 15:200 «Беседка»: Конкурсы профмастерства в системе образования Псковской области. ВИДЕО 07.02.2024, 15:110 МегаФон и СберМобайл заключили соглашение о технологическом партнерстве
07.02.2024, 15:080 Двух доверенных лиц Леонида Слуцкого в Псковской области назвал Антон Минаков 07.02.2024, 14:570 Антон Минаков и Петр Алексеенко призвали псковичей проголосовать на выборах президента 07.02.2024, 14:522 Псковский городской суд заочно арестовал журналиста Дениса Камалягина* 07.02.2024, 14:492 Женщина погибла при столкновении иномарки с большегрузом на трассе в Псковской области
07.02.2024, 14:460 «Дневной дозор»: Набор кандидатов в президенты – все ли довольны? 07.02.2024, 14:400 В России выдали 1,9 миллиона сертификатов на маткапитал на первого ребенка 07.02.2024, 14:232 КПРФ и ЛДПР назвали число своих партийцев в Псковской области 07.02.2024, 14:152 Почти 50 млн рублей выманили мошенники у 80-летнего генерала ВС СССР
07.02.2024, 13:576 Петр Алексеенко: Главная интрига — кто станет президентом РФ 07.02.2024, 13:530 «Анализируй этно»: Кандидат философских наук Кирилл Кожурин о старообрядчестве. ВИДЕО 07.02.2024, 13:370 КПРФ и ЛДПР не поделили «трудовой народ» в эфире «ПЛН FM» 07.02.2024, 13:212 Псковским врачам хотят выплачивать по 5 тысяч рублей, если они отговорят пациентку от аборта
07.02.2024, 13:141 Более 38 тысяч вредоносных информационных ресурсов заблокировали в России в 2023 году 07.02.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: КПРФ vs ЛДПР на президентских выборах 07.02.2024, 13:030 «Он художник, он так видит»: косметический ремонт подъезда возмутил псковичей  07.02.2024, 13:020 Изобрел баян-пулемет и стал серийным убийцей: что известно об однокурснике Валерия Леонтьева из Великих Лук
07.02.2024, 12:570 Псковичам предлагают увидеть картину «Пряха» в день рождения ее автора 07.02.2024, 12:560 Более полумиллиона предпринимателей и самозанятых воспользовались поддержкой Центров «Мой бизнес» в 2023 году 07.02.2024, 12:450 Четверо псковских медиков получат социальную выплату по решению суда 07.02.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о конкурсах профмастерства в системе образования Псковской области
07.02.2024, 12:280 Дети и пенсионеры могут посетить музей-заповедник «Изборск» 7 февраля бесплатно 07.02.2024, 12:192 Совфед единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии 07.02.2024, 12:160 В праздничную атмосферу юности и творчества приглашает окунуться Дом офицеров 14 февраля 07.02.2024, 12:140 Программу поддержки беременных разрабатывают в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru