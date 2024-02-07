Общество

Зампредседателя СК России провел совещание по вопросам расследования преступлений в Псковской области

Заместитель председателя Следственного комитета России Александр Клаус провел оперативное совещание по вопросам расследования преступлений, совершенных на территории Псковской области в прошлые годы 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета.

Заместителю Председателя СК России доложили, что в 2023 году в суд направлен ряд уголовных дел об убийствах, совершенных в прошлые годы, в отношении нескольких фигурантов уже состоялись обвинительные приговоры. Например, к наказанию в виде лишения свободы на срок от 11 до 20 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима приговорили трех подсудимых, более 19 лет назад группой лиц совершивших убийство знакомого, тело которого впоследствии сокрыли в одном из водоемов. Продолжается ревизия ранее приостановленных уголовных дел, по наиболее перспективным предварительное следствие возобновили.

Вместе с тем отметили, что в целом в работе следственного управления на анализируемом направлении имеются упущения, однако принимаются меры по их устранению.

В рамках совещания также подробно изучили материалы двенадцати уголовных дел о совершенных в 1994-2019 годах убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевших, заслушаны сотрудники следственного управления. По ряду уголовных дел, ранее поставленных на контроль заместителем председателя СК России, в том числе в результате выполнения данных им указаний, установлены лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых. Расследование по ним продолжается. По вновь заслушанным уголовным делам рассмотрены имеющиеся доказательства, обсуждены варианты получения новых сведений. Александром Клаусом даны указания о выполнении конкретных следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, изобличение виновных и окончание расследования направлением дел в суд.

По результатам совещания Александр Клаус указал на недочеты в организации работы следственного управления в вопросах раскрытия и расследования преступлений прошлых лет, высказал обоснованную критику. При этом отметил, что у следственного управления есть потенциал для достижения высоких показателей, в связи с чем поручил коренным образом пересмотреть подход к данной деятельности и принять действенные меры к ее активизации.