Общество

Билеты на предпоказ фильма «Территория зла» разыгрывает радио ENERGY в Пскове

Радио ENERGY в Пскове проводит розыгрыш билетов на предпоказ фильма «Территория зла» (18+). Как Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции, розыгрыш будет проходить с 12 по 20 февраля по будням на волне 105.3 FM.

Кадр из фильма: kinopoisk

Рипер, оператор беспилотника, оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку, оставшись без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник.

Чтобы получить два билета, нужно слушать радио ENERGY, поймать в эфире ролик розыгрыша с номером телефона, дозвониться первым. Если вам удастся это сделать, два билета ваши.

Предпоказ фильма пройдет 21 февраля в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 19.00.

Слушайте радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.