Билеты на предпоказ фильма «Территория зла» разыгрывает радио ENERGY в Пскове

Радио ENERGY в Пскове проводит розыгрыш билетов на предпоказ фильма «Территория зла» (18+). Как Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции, розыгрыш будет проходить с 12 по 20 февраля по будням на волне 105.3 FM.
Кадр из фильма: kinopoisk
Рипер, оператор беспилотника, оказывает воздушную поддержку команде, которая попадает в ловушку, оставшись без оружия. Теперь их единственным средством связи и шансом на выживание становится беспилотник.
Предпоказ фильма пройдет 21 февраля в кинотеатре «Мираж Синема» (улица Кузбасской Дивизии, 19) в 19.00.
Слушайте радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.