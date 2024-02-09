Общество

Школьники Псковской области могут поступить в суворовское военное училище

Ученикам средней общеобразовательной школы №24 имени Л. И. Малякова в Пскове рассказали о возможности поступления в образовательные организации системы МВД России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Беседу провели старший специалист группы организации первоначальной подготовки и обучения по образовательным программам УРЛС УМВД России по Псковской области капитан полиции Светлана Северинюк и старший инспектор отдела кадров Санкт-Петербургского суворовского военного училища лейтенант внутренней службы Екатерина Шагина.

Спикер из Северной столицы рассказала, что Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России - специализированное учебное заведение, которое обучает юношей общеобразовательным дисциплинам, а также основам военного дела, готовит ребят для поступления в образовательные организации высшего образования МВД России, последующей службы в полиции.

Екатерина Шагина подробно раскрыла вопросы, касающиеся вступительных испытаний, денежного, вещевого довольствия и возможностей для карьерного роста, отметив, что более чем за двадцать лет со дня образования училище выпустило свыше 900 воспитанников, которые приняли решение служить в органах внутренних дел.

Старшеклассникам для наглядности продемонстрировали несколько фильмов о буднях суворовцев. В завершение встречи выступавшие ответили на интересовавшие ребят вопросы. Всем старшеклассникам были вручены справочные материалы для поступления в Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России.