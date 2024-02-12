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Общество

На заводе «Титан-Полимер» проводится набор персонала на производство

12.02.2024 15:16|ПсковКомментариев: 0

Ищете работу, но везде требуются только люди с опытом? Рассмотрите возможность устройства на псковский завод «Титан-Полимер». Предприятию требуются рабочие на производство БОПЭТ пленки и сотрудники инженерно-технических специальностей.

 

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

ООО «Титан-Полимер» гарантирует:

  • трудоустройство согласно ТК РФ, все социальные гарантии;
  • стабильную «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;
  • возможность профессионального развития, обучения за счет работодателя и карьерного роста;
  • комфортные и безопасные условия труда;
  • доставка до места работы транспортом предприятия.

Предприятие входит в состав Группы компаний «Титан», производства которой представлены в восьми регионах России.

На заводе открыты следующие вакансии:

  • оператор дистанционного пульта управления линии производства,
  • машинист экструдера,
  • оператор дистанционного пульта управления намотчика,
  • машинист гранулирования пластических масс,
  • оператор установок по нанесению покрытий в вакууме,
  • резчик заготовок и изделий из пластических масс,
  • упаковщик,
  • оператор-учетчик,
  • дворник,
  • уборщик производственных и служебных помещений,
  • инженер-электрик,
  • инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
  • специалист системы менеджмента качества,
  • экономист (расчет себестоимости),
  • специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,
  • маркетолог,
  • бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей,
  • бухгалтер по учету готовой продукции,
  • специалист по подбору персонала,
  • начальник отдела логистики и внешнеэкономической деятельности,
  • заместитель генерального директора по качеству,
  • ведущий инженер-механик,
  • ведущий инженер-энергетик.

Подробнее можно узнать по телефону: 8911-380-19-72 (департамент управления персоналом ООО «Титан-Полимер»). Звонки принимаются в рабочее время – в будни с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.30.

Напомним, завод «Титан-Полимер» - это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок и полиэстера (ПЭТ-гранул). Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Предприятие организует подвоз сотрудников до места работы.

Источник: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Теги: #регион60 #работа #Титан-Полимер #вакансии
Источник: Псковская Лента Новостей
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