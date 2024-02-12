Общество

На заводе «Титан-Полимер» проводится набор персонала на производство

Ищете работу, но везде требуются только люди с опытом? Рассмотрите возможность устройства на псковский завод «Титан-Полимер». Предприятию требуются рабочие на производство БОПЭТ пленки и сотрудники инженерно-технических специальностей.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

ООО «Титан-Полимер» гарантирует:

трудоустройство согласно ТК РФ, все социальные гарантии;

стабильную «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;

возможность профессионального развития, обучения за счет работодателя и карьерного роста;

комфортные и безопасные условия труда;

доставка до места работы транспортом предприятия.

Предприятие входит в состав Группы компаний «Титан», производства которой представлены в восьми регионах России.

На заводе открыты следующие вакансии:

оператор дистанционного пульта управления линии производства,

машинист экструдера,

оператор дистанционного пульта управления намотчика,

машинист гранулирования пластических масс,

оператор установок по нанесению покрытий в вакууме,

резчик заготовок и изделий из пластических масс,

упаковщик,

оператор-учетчик,

дворник,

уборщик производственных и служебных помещений,

инженер-электрик,

инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике,

специалист системы менеджмента качества,

экономист (расчет себестоимости),

специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,

маркетолог,

бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей,

бухгалтер по учету готовой продукции,

специалист по подбору персонала,

начальник отдела логистики и внешнеэкономической деятельности,

заместитель генерального директора по качеству,

ведущий инженер-механик,

ведущий инженер-энергетик.

Подробнее можно узнать по телефону: 8911-380-19-72 (департамент управления персоналом ООО «Титан-Полимер»). Звонки принимаются в рабочее время – в будни с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.30.

Напомним, завод «Титан-Полимер» - это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок и полиэстера (ПЭТ-гранул). Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Предприятие организует подвоз сотрудников до места работы.

Источник: пресс-служба завода «Титан-Полимер»