На заводе «Титан-Полимер» проводится набор персонала на производство

Ищете работу, но везде требуются только люди с опытом? Рассмотрите возможность устройства на псковский завод «Титан-Полимер». Предприятию требуются рабочие на производство БОПЭТ пленки и сотрудники инженерно-технических специальностей.
Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»
ООО «Титан-Полимер» гарантирует:
- трудоустройство согласно ТК РФ, все социальные гарантии;
- стабильную «белую» заработную плату, выплаты осуществляются 2 раза в месяц;
- возможность профессионального развития, обучения за счет работодателя и карьерного роста;
- комфортные и безопасные условия труда;
- доставка до места работы транспортом предприятия.
Предприятие входит в состав Группы компаний «Титан», производства которой представлены в восьми регионах России.
На заводе открыты следующие вакансии:
- оператор дистанционного пульта управления линии производства,
- машинист экструдера,
- оператор дистанционного пульта управления намотчика,
- машинист гранулирования пластических масс,
- оператор установок по нанесению покрытий в вакууме,
- резчик заготовок и изделий из пластических масс,
- упаковщик,
- оператор-учетчик,
- дворник,
- уборщик производственных и служебных помещений,
- инженер-электрик,
- инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике,
- специалист системы менеджмента качества,
- экономист (расчет себестоимости),
- специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям,
- маркетолог,
- бухгалтер по учету товарно-материальных ценностей,
- бухгалтер по учету готовой продукции,
- специалист по подбору персонала,
- начальник отдела логистики и внешнеэкономической деятельности,
- заместитель генерального директора по качеству,
- ведущий инженер-механик,
- ведущий инженер-энергетик.
Подробнее можно узнать по телефону: 8911-380-19-72 (департамент управления персоналом ООО «Титан-Полимер»). Звонки принимаются в рабочее время – в будни с 8.30 до 17.30, в пятницу до 16.30.
Напомним, завод «Титан-Полимер» - это комплекс по созданию импортозамещающего и экспортоориентированного производства биаксиально-ориентированных ПЭТ-пленок и полиэстера (ПЭТ-гранул). Завод располагается в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе. Предприятие организует подвоз сотрудников до места работы.
Источник: пресс-служба завода «Титан-Полимер»