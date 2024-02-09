Общество

Почему нельзя использовать слова «да» и «нет» в разговоре с мошенниками, объяснил эксперт

Системы биометрической идентификации активно используются россиянами для доступа к порталу государственных услуг и при взаимодействии с банками. Однако нужно учитывать, что мошенники могут подделывать биометрию, в частности, голос потенциальной жертвы, отметил профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.

Злоумышленники могут завязать телефонный разговор с человеком, записать определенные слова, сказанные им, а затем с их помощью взломать его личный кабинет, пояснил эксперт в области информационной безопасности.

«Если гражданин использует биометрическую систему идентификации для доступа либо на "Госуслуги", либо в личный кабинет для получения банковских, финансовых услуг, возникает проблема. Преступники даже могут не вскрывать телефон, а просто позвонить и в ходе разговора "набить текст" с контрольными словами типа "да", "нет", "не знаю" – именно с теми, на которых работают системы голосовой идентификации», – уточнил Виталий Вехов в интервью радио Sputnik.

Нельзя поддерживать разговор с человеком, звонящим с незнакомого номера, напомнил он. Кроме того, чтобы не стать жертвой мошенников, лучше использовать двойную идентификацию, полагает эксперт.

«Я, например, не использую системы биометрической идентификации: по лицу, по голосу и так далее. Я использую обычные системы идентификации, которые предусмотрены в банках и на портале Госуслуги. Если кто-то уже включил такую функцию, как идентификация по голосу, необходимо установить двухконтурную систему, чтобы приходило еще СМС-оповещение, и только после введения кода выполнялась та или иная операция», – считает Виталий Вехов.