Общество

Названы отстающие по внедрению дизайн-кода муниципальные образования Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заслушал доклад об исполнении поручения по приведению всех вывесок и рекламы в регионе в соответствие с дизайн-кодом.

Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В большинстве муниципальных образований работа уже завершена. Спасибо всем, кто активно в нее включился», - отметил он в своем Telegram-канале.

В числе отстающих только три муниципальных образования – Гдовский и Дедовичский районы, Великие Луки.

«Гдовский район – остался ряд несогласованных вывесок на центральной улице. Дедовичский район привел в порядок центральные улицы посёлка, осталось заняться зданиями на периферии. Работа должна быть завершена до 1 марта. Самый большой незавершённый объём работ в городе Великие Луки. Сейчас приводят в порядок центральные улицы, но на въезде в город бардак остается (много рекламных конструкций в неопрятном виде). Поручил предоставлять еженедельные отчёты о проделанной работе», - сообщил Михаил Ведерников.

Псков

Работа по соблюдению дизайн-кода будет продолжена. «Муниципальным образованиям рекомендовано проводить системные рейды, чтобы демонтировать конструкции, которые будут появляться на улицах без соответствующих разрешений», - добавил глава региона.