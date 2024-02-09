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Общество

Новые сотрудники приняли присягу в псковском УМВД

11.02.2024 20:53|ПсковКомментариев: 0

Группа слушателей приняла присягу в центре профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Будущие полицейские поклялись соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, добросовестно нести службу по поддержанию правопорядка и общественной безопасности. Новоиспеченных сотрудников к присяге привел начальник центра профессиональной подготовки управления МВД России по Псковской области полковник полиции Михаил Харитонов.

Традиционно собравшимся в музее истории УМВД юношам и девушкам пожелали с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, ответственно подходить к службе, стараться развиваться в профессии.

От регионального управления МВД выступил заместитель начальника управления по работе с личным составом полковник полиции Александр Збарашевский. Он пожелал виновникам торжества добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи по поддержанию правопорядка и защите граждан от преступных посягательств, а также профессионального роста и верности служебному долгу.

 

От лица представителей старшего поколения с напутственным словом к полицейским обратился председатель Совета ветеранов ОВД Псковской области полковник милиции в отставке Николай Северинюк, который подчеркнул, что главное для молодого сотрудника - как можно быстрее перенять опыт коллег.

Теперь эти молодые полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.

Теги: #полиция #УМВД
Источник: Псковская Лента Новостей
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