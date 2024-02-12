Общество

Более 350 млн рублей направили на пособие по уходу за ребенком для работающих псковских родителей за 2023 год

В прошлом году отделение Социального фонда России по Псковской области назначило 4 397 родителям ежемесячное пособие по уходу за детьми до полутора лет, 4 335 из которых — женщины и 62 — мужчины. На обеспечение этих целей региональное отделение СФР направило более 352 миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОСФР.

Пособие выплачивается в размере 40% от среднего заработка работника за два календарных года, но не ниже минимального размера данного пособия. С 1 февраля 2024 года для работающих родителей он составляет 9 227 рублей, максимальный — 49 123 рубля.

Выплата оформляется одновременно с отпуском по уходу за ребенком по месту работы на основании заявления застрахованного. Сведения об этом работодатель направляет в Социальный фонд.

«Согласно законодательству, оформить оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут не только родители, но и другие работающие родственники малыша, которые фактически осуществляют за ним уход. С 1 января 2024 года у псковских родителей появилась возможность досрочно выйти из отпуска на полный рабочий день, не теряя при этом права на получение выплаты», — отметила управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Для назначения и выплаты пособия не имеет значения, каким по счёту родился ребёнок. В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими возраста полутора лет размер пособия суммируется. Общий размер выплаты не должен превышать 100 процентов среднего заработка, но и не может быть меньше суммы двух размеров минимального пособия.

ОСФР по Псковской области назначает пособие в максимально сжатые сроки и производит первую выплату в десятидневный срок после получения необходимых сведений от работодателя. В дальнейшем отделение перечисляет пособие в единый расчетный день — 8-го числа месяца, следующего за месяцем, за который оно выплачивается.

Все вопросы, касающиеся назначения и выплаты пособия, можно задать специалистам отделения СФР по Псковской области в центре дистанционного обслуживания отделения СФР по Псковской области по телефону — 8 800 200 00 98 или в официальных группах отделения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».