Общество

«Беседка»: В ожидании «Волшебной горы». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 февраля.

Скоро в Пскове появится круглогодичный парк аттракционов «Волшебная гора». Этот проект утвердили прошлым летом на областном совете по инвестициям, а в ноябре уже были названы первые сроки — установку аттракционов обещали начать в марте текущего года, а запустить их — уже в июле.

Насколько это реально, где будет располагаться пространство, что оно из себя будет представлять и насколько Пскову вообще необходим парк аттракционов? Об этом и многом другом рассказал инвестор проекта, руководитель инвестиционной компании «Агентство ипотечного кредитования» Александр Терентьев.

Ведущая - Татьяна Иванова.