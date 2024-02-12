Общество

Семейно-развлекательный центр в «Луки Парк» планируют открыть в конце осени

Семейно-развлекательный центр в «Луки Парк» планируют запустить в работу в конце осени этого года. Об этом сообщил инвестор проекта по строительству парка аттракционов «Волшебная гора», директор ООО «АИК» Александр Терентьев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Активно двигаемся во втором этапе нашего инвестиционного проекта в "Луки Парк" – это строительство семейного центра. Запуститься должен в ноябре этого года. Сейчас строим здание в Великих Луках, чтобы отдых был круглогодичным», - объяснил он.

Александр Терентьев уточнил, что строительство крытого здания помогает осуществить концепцию круглогодичного семейного отдыха.

«В этом году все жители области могут прийти к нам в парк в Пскове, и после ноября, глубокой осенью – в начале зимы приехать в Великие Луки и понять, какую философию мы реализуем в рамках строительства семейного центра. Это же запланировано вторым этапом в Пскове», - добавил он.

Напомним, в 2024 году в Пскове начнется строительство нового парка аттракционов «Волшебная гора» на берегу реки Великой. Общий объем инвестиций составит 860 млн рублей. Реализовать первую часть проекта, а именно запуск аттракционов планируют в июле этого года. Реализация всего проекта из двух этапов рассчитана до 2027 года. Также установят колесо обозрения высотой 50 метров. Будет открыто 150 рабочих мест.