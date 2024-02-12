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Общество

В Псковской области открылся филиал музея обороны и блокады Ленинграда

13.02.2024 14:18|ПсковКомментариев: 0

Филиал Санкт-Петербургского музея обороны и блокады Ленинграда открылся в поселке Дедовичи сегодня, 13 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил важность открытия музея для всех регионов СЗФО. 

«Жители Дедовичей давно ждали и работали над тем, чтобы здесь открылся Музей партизанской славы. Мы помним и всегда будем помнить цену свободы», - сказал он.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил всех за активное участие в создании музея. 

«Мы, действительно, великий народ, и даже в маленьких поселках Псковской области жители помогали Ленинграду», - сказал он.

Он передал музею несколько исторических документов, в том числе карту партизанских маршрутов, копии исторических фотографий и ряд книг на тему партизанского движения.

«Мы будем дальше развивать этот музей, менять его экспозиции», - добавил Александр Беглов.

В церемонии также приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Открытие филиала Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда» прошло на Дедовичской земле не случайно: в годы Великой Отечественной войны она была центром партизанского движения. Отсюда 5 марта 1942 года из деревни Нивки в блокадный Ленинград был отправлен легендарный «партизанский» продовольственный обоз. Он шел практически месяц, прорываясь по весенней распутице через укрепленные линии обороны немцев, совершив опасный переход по льду Ладожского озера на лошадях. Обоз прибыл в блокадный Ленинград 29 марта 1942 года. Этот день – особый в летописи Великой Отечественной войны. 42 тонны продуктов спасли очень многих ленинградцев в самый страшный период блокады, когда от голода и холода каждый день гибли тысячи горожан.

 

«Музей партизанской славы» в посёлке Дедовичи призван показать историю партизанского движения, раскроет роль партизан в борьбе с гитлеровскими захватчиками, расскажет о личных историях мужества и героизма жителей в условиях трехлетней оккупации населенных пунктов гитлеровскими войсками и увековечит память героев-партизан.

На экспозиции освещен начальный период битвы за Ленинград, оккупации территорий Ленинградской области, создание лагерей военнопленных и геноцид врага по отношению к местному населению. Отдельно выделена роль партизанского движения Псковской и Ленинградской области и его вклад в прорыв и снятие блокады Ленинграда. Предметный ряд экспозиции дополнили аудио- и видеоконтентом и  элементами художественного оформления.

Организатором выступает Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда при поддержке правительства Псковской области, комитета по культуре Псковской области и администрации Дедовичского района.

Напомним, в апреле 2019 года в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поступило обращение главы Дедовичского района Геннадия Афанасьева о создании в поселке Дедовичи филиала музея.

В 2020 году губернаторы Псковской области и Санкт-Петербурга приняли совместное решение  по созданию в Дедовичском районе первого музея партизанского движения в России – филиала Музея обороны и блокады Ленинграда, в котором будет раскрыта история создания партизанского движения на Псковщине и история отправки первого продовольственного обоза в блокадный Ленинград.

Со стороны Псковской области был произведен полный капитальный ремонт здания под размещением филиала музея, со стороны Санкт-Петербурга – проведены оргштатные мероприятия, подготовлены и установлены экспозиции, выделены дополнительные средства учреждению для ведения уставной деятельности.

Для проведения капитального ремонта административного здания  правительство Псковской области  выделило средства областного бюджета в размере 16 млн 804 тысяч 500 рублей

Теги: #дедовичский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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