Общество

В Вологде интервью Путина журналисту Карлсону покажут в кино

Интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону покажут бесплатно в кинотеатре "Ленком" в Вологде, сообщил мэр города Сергей Воропанов в своем Telegram-канале.

«Большое интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону можно будет посмотреть завтра на большом экране в кинотеатре "Ленком". Конечно, бесплатно», - написал он.

Показ интервью состоится в среду в 09.50 мск, пишет РИА Новости.

«Эта встреча состоялась неделю назад, но ее все еще обсуждают во всем мире. Просмотры в иностранных социальных сетях зашкаливают... Но не у всех вологжан была возможность посмотреть его в интернете. Поэтому специально для них завтра в 09.50 состоится показ нашумевшего интервью на большом экране», - отметил Воропанов.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы была посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Уже за первые сутки после публикации интервью набрало более 100 миллионов просмотров в социальной сети X.