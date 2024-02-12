Общество

В России приостановили реализацию отдельных партий воды «Джермук»

Роспотребнадзор приостанавливает реализацию отдельных партий минеральной воды «Джермук» для проверки на безопасность из-за появления информации об ожоге пищевода у жителя Владикавказа после её употребления, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В связи с поступившей 12 февраля 2024 года информацией о факте получения ожогов пищевода жителем г. Владикавказа после употребления минеральной воды торговой марки "Джермук" Роспотребнадзором приостанавливается реализация отдельных партий минеральной воды "Джермук", расфасованных в стеклянную тару объемом 0,5 л и ввезенных на территорию РФ в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года, с датой производства 28.12.2023», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор благодаря маркировке в кратчайшие сроки определил местонахождение продукции и блокирует возможность ее дальнейшей реализации в розницу, уточнили в пресс-службе.

В личные кабинеты компаний, на балансе которых числится данная продукция, направлены дополнительные уведомления, пишет РИА Новости. Принятые меры позволят в кратчайшие сроки снизить риски приобретения потенциально опасного товара, подчеркнули в ведомстве.

В настоящее время специалисты управления Роспотребнадзора по Республике Северная Осетия-Алания совместно с испытательными лабораторными центрами во Владикавказе и Москве проводят проверочные мероприятия и лабораторные исследования образцов изъятой продукции, отметили в пресс-службе.