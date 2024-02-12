Общество

Россия нарастила экспорт рыбы в 2023 году

Россия увеличила экспорт рыбы в прошлом году на 12% до 2,2 млн тонн, сообщает Росрыболовство.

В основном отгружали мороженую рыбу – 76%. На долю фарша и филе пришлось 9%, непищевых гранул из рыбы и муки – 6%, ракообразных, водных беспозвоночных и ракообразных – 5%. Чаще всего экспортировали минтай. Также на внешние рынки идут крабы, иваси, сельдь.

Основным покупателем рыбы стал Китай – 1,21 млн тонн (в 2 раза больше, чем в 2022-м), Южная Корея – 617 тысяч тонн (меньше на треть), Нидерланды – 138 тысяч тонн (+4%), пишет RuNews24.

Белоруссия купила 75,5 тысяч тонн (меньше на 3%), Япония – 33 тысяч тонн (-43%), Казахстан приобрёл 26 тысяч тонн (+11%), Нигерия на 64% меньше – 18 тысяч тонн.

Российские рыбаки поймали в прошлом году рекордные за последние 30 лет 5,3 млн тонн рыбы (4, 9 млн тонн в 2022-м).