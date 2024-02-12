Общество

Граждане Южной Азии пытались незаконно пересечь границу страны в Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами Южной Азии в Красногородском муниципальном округе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

«Неоценимую помощь в защите государственной границы продолжает оказывать местное население. Так, по информации полученной от дружинника, пограничники выявили и задержали девять граждан одной из стран Южной Азии, направлявшихся в сторону государственной границы Российской Федерации. Молодые люди планировали незаконно проникнуть в Латвийскую Республику», - рассказали в ведомстве.

Решением Пыталовского районного суда Псковской области нарушители привлечены к административной ответственности

по части 1.1 статьи 18.2 КоАП РФ в виде штрафов с административным выдворением с территории нашей страны.

Пограничное управление отмечает тесное взаимодействие пограничников и местных жителей в вопросах защиты государственной границы. На сегодняшний день во всех приграничных районах Псковской области действуют 35 добровольных народных дружин общей численностью более 400 человек.

При несении службы в составе пограничных нарядов члены добровольных народных дружин контролируют соблюдение установленных на государственной границе и приграничной территории административно-правовых режимов, проводят разъяснительную работу среди местного населения, при необходимости участвуют в розыске нарушителей и их задержании.